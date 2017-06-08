Взрыв на территории посольства США в Киеве признали терактом

Расследованием дела о взрыве на территории посольства США в Киеве будет заниматься СБУ.
Как сообщили в украинских правоохранительных органах, сейчас эксперты и взрывотехники занимаются сбором материалов на территории диппредставительства. Позднее они будут переданы в прокуратуру.
По факту происшествия начато уголовное производство по статье «Террористический акт», передает «Интерфакс».
Напомним, взрыв на территории американского посольства прогремел около полуночи 8 июня. Неизвестный злоумышленник бросил к стенам дипмиссии взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал.
По факту происшествия начато уголовное производство по статье «Террористический акт», передает «Интерфакс».
Напомним, взрыв на территории американского посольства прогремел около полуночи 8 июня. Неизвестный злоумышленник бросил к стенам дипмиссии взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал.
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