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  • 08.06, 11:51
    В России в 100 раз увеличился объем утечек конфиденциальных данных. Интернет, утечки данных. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В России в 100 раз увеличился объем утечек конфиденциальных данных

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    В России в 100 раз увеличился объем утечек конфиденциальных данных

    В России в 100 раз увеличился объем утечек конфиденциальных данных

      В прошлом году в России утекло в 100 раз больше личных данных, чем годом ранее. Сюда входят в том числе сведения о банковских картах и счетах. Не исключено, что подобные происшествия просто стали чаще замечать.

      По итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по утечкам информации (на первом — США). Как сообщает компания InfoWatch, в нашей стране были украдены 128 миллионов записей конфиденциальных данных, а это в 100 раз больше, чем в 2015-м.

      Эксперты отмечают, что большая часть утечек приходится на коммерческую тайну. Работники, которые имеют доступ к закрытым сведениям, зачастую используют их в личных целях. Данные утекают не только через Интернет, но и через бумажные носители, например, списки должников на подъездах домов или неправильно утилизированные копии паспортов.

      Ранее рост утечек объясняли увеличением количества сервисов, которые работают с персональными данными. Некоторые эксперты считают, что на статистике отразилось и то, что в прошлом году СМИ уделяли теме особое внимание.

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