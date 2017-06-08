Три в одном: платежная карта «Мир» станет для студентов пропуском и зачеткой

У российской банковской карты «Мир» обнаружилось новое применение. Студентам из нее сделают электронную зачетку.
Как сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК), сервис заработает уже в 2018 году. Предполагается, что данные об успеваемости студентов будут храниться на специальных серверах вузов. Доступ к ним будет и у преподавателей, и у учащихся, которых будут идентифицировать как раз по картам «Мир».
В компании НСПК добавляют, что уже сейчас карту можно использовать как пропуск в университет или библиотеку. Как показал апрельский опрос ВЦИОМ, 70% россиян не собираются заводить карту «Мир».
В компании НСПК добавляют, что уже сейчас карту можно использовать как пропуск в университет или библиотеку. Как показал апрельский опрос ВЦИОМ, 70% россиян не собираются заводить карту «Мир».
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