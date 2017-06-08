Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 11:51
    Три в одном: платежная карта «Мир» станет для студентов пропуском и зачеткой. банковские карты, вузы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Три в одном: платежная карта «Мир» станет для студентов пропуском и зачеткой

    комментировать

    Три в одном: платежная карта «Мир» станет для студентов пропуском и зачеткой

    Три в одном: платежная карта «Мир» станет для студентов пропуском и зачеткой

      У российской банковской карты «Мир» обнаружилось новое применение. Студентам из нее сделают электронную зачетку.

      Как сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК), сервис заработает уже в 2018 году. Предполагается, что данные об успеваемости студентов будут храниться на специальных серверах вузов. Доступ к ним будет и у преподавателей, и у учащихся, которых будут идентифицировать как раз по картам «Мир».

      В компании НСПК добавляют, что уже сейчас карту можно использовать как пропуск в университет или библиотеку. Как показал апрельский опрос ВЦИОМ, 70% россиян не собираются заводить карту «Мир».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru