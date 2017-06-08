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  • 08.06, 10:20

    В Иркутске при пожаре в офисном центре живьем сгорел сторож

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    В Иркутске при пожаре в офисном центре живьем сгорел сторож

    В Иркутске при пожаре в офисном центре живьем сгорел сторож

    В Иркутске при пожаре в офисном центре живьем сгорел сторож
  • Фото: Владислав Шиндяев /vk.com

    • Крупный пожар произошел в офисном центре неподалеку от аэропорта в Иркутске. В огне погиб сторож.

    На тушение пожара, по данным пресс-службы МЧС по Иркутской области, ушло около трех часов. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

    Во время тушения пожара на лестничной клетке здания огнеборцы обнаружили тело сторожа. По предварительным данным, мужчина не смог выбраться и задохнулся в дыму.

    Основной версией причины пожара правоохранители считают поджог. Личность поджигателя сейчас устанавливается, сообщает ТАСС.

    Добавим, что ранее, в ночь на среду, в этом же районе Иркутска произошел другой крупный пожар. Загорелось здание бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. По данным следствия, причиной пожара тоже был поджог.

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