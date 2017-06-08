Дачники учатся убирать стихийные свалки и копать противопожарные рвы

В Подмосковье стартовала проверка СНТ и дачных поселков сотрудниками МЧС и представителями Адмтехнадзора. Инспекция должна выявить и пресечь нарушения использования участков. Также эксперты следят за соблюдением новых противопожарных правил, вступивших в силу с 1 марта. Теперь владельцы территорий, вплотную прилегающих к границе леса, обязаны самостоятельно осуществлять противопожарные мероприятия.

Хорошо одетые водители дорогих и не очень иномарок разгребают стихийную свалку у одного из дачных поселков. Это пакеты с их же мусором были выброшены минутами ранее. Стихийные свалки и отсутствие мусорных баков — далеко не самые страшные нарушения дачников. По словам инспекторов, найти отвечающий всем нормам участок практически невозможно. Как показывают проверки, в Подмосковье каждое второе СНТ — источник потенциальной угрозы.



Илья Вишняков, управление МЧС РФ по Московской области: «Просто какая-то искра из дымохода может попасть сюда. Огонь может распространится по траве, перекинуться на соседние строения и повлечь материальный ущерб и не дай бог нести угрозу людям»



Такие рейды спасателей по дачным участкам не прекращаются с начала сезона. В этом году к противопожарной профилактике усиленное внимание. После громких происшествий, буквально превративших в пепел целые населенные пункты, были изменены правила безопасности. Дачников обязали нести ответственность не только за свои участки, но и за территории вплотную к ним прилегающие.



Сами дачники не в восторге от таких инициатив. Если скосить траву своими силами они еще готовы, то копать противопожарные рвы, предусмотренные новыми правилами, не всякий сможет. Садоводы удивляются: почему они вообще должны вести какие-либо работы на территориях, которые им даже не принадлежат. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Терёхина.