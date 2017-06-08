В Лондоне по подозрению в терроризме задержали трех человек

Правоохранители задержали трех человек на востоке британской столицы. Все они подозреваютсяв в причастности к терроризму.
Двое мужчин в возрасте 34 и 37 лет были задержаны по разным адресам в Ньюэме, третий 33-летний подозреваемый задержан в районе Уолтем-Форест. Всех троих подозревают в совершении, планировании или подстрекательстве к совершению террористических актов.
При этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотленд-Ярд, задержания не имеют отношения к теракту, совершенному 3 июня в центре Лондона.
Сейчас задержанные находятся под стражей в одном из полицейских участков. По адресам их проживания проводятся обыски.
При этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотленд-Ярд, задержания не имеют отношения к теракту, совершенному 3 июня в центре Лондона.
Сейчас задержанные находятся под стражей в одном из полицейских участков. По адресам их проживания проводятся обыски.
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