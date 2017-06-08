Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 14:54
    В каюте затонувшего в годы ВОВ немецкого судна нашли посуду времен Третьего рейха. Великая Отечественная война, Вторая мировая война, история, клады, корабли и суда, Крым, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В каюте затонувшего в годы ВОВ немецкого судна нашли посуду времен Третьего рейха

    комментировать
    В каюте затонувшего в годы ВОВ немецкого судна нашли посуду времен Третьего рейха

    В каюте затонувшего в годы ВОВ немецкого судна нашли посуду времен Третьего рейха

    В каюте затонувшего в годы ВОВ немецкого судна нашли посуду времен Третьего рейха

      В Крыму команда НТВ совместно с дайверами русской подводно-исследовательской экспедиции изучает легендарный пароход Boy Feddersen, затонувший в Черном море в 1943 году. Если верить легенде, трюмы судна должны быть заполнены сокровищами, которые до сих пор никто не видел.

      Новое погружение к пароходу Boy Feddersen отняло у дайверов гораздо больше сил, чем они рассчитывали. К выброске, по которой водолазы спускаются к судну, решили плыть, ухватившись за бортовые канаты резиновой моторной лодки, которую команда прозвала Тузиком.

      О том, что это решение было ошибкой, дайверы догадались, проплыв первые несколько метров. Но отступать было уже поздно. Силы, Константин Бейда и Алексей Гришин восстанавливали уже на глубине, ведь под водой 70-килограммовое оборудование становится легче перышка.

      Главные находки ждали руководителя совместной кампании команды НТВ и подводной исследовательской экспедиции Романа Дунаева. В капитанской каюте Роман обнаружил посуду времен Третьего рейха. Металлические тарелки покрыты ракушками и илом, но сохранились великолепно.

      Всем хочется проникнуть поглубже в трюмы, но взвесив все за и против, дайверы снова решили, что пока это очень опасно, тем более, что на этом этапе участникам экспедиции важно, что называется, явить пароход миру, чтобы превратить Boy Feddersen в памятник, который могли бы изучать все любители подводной археологии. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru