В каюте затонувшего в годы ВОВ немецкого судна нашли посуду времен Третьего рейха

В Крыму команда НТВ совместно с дайверами русской
подводно-исследовательской экспедиции изучает легендарный пароход Boy Feddersen, затонувший в Черном море в 1943 году. Если верить легенде, трюмы судна должны быть заполнены сокровищами, которые до сих пор никто не видел.
Новое погружение к пароходу Boy Feddersen отняло у дайверов гораздо больше сил, чем они рассчитывали. К выброске, по которой водолазы спускаются к судну, решили плыть, ухватившись за бортовые канаты резиновой моторной лодки, которую команда прозвала Тузиком.
О том, что это решение было ошибкой, дайверы догадались, проплыв первые несколько метров. Но отступать было уже поздно. Силы, Константин Бейда и Алексей Гришин восстанавливали уже на глубине, ведь под водой 70-килограммовое оборудование становится легче перышка.
Главные находки ждали руководителя совместной кампании команды НТВ и подводной исследовательской экспедиции Романа Дунаева. В капитанской каюте Роман обнаружил посуду времен Третьего рейха. Металлические тарелки покрыты ракушками и илом, но сохранились великолепно.
Всем хочется проникнуть поглубже в трюмы, но взвесив все за и против, дайверы снова решили, что пока это очень опасно, тем более, что на этом этапе участникам экспедиции важно, что называется, явить пароход миру, чтобы превратить Boy Feddersen в памятник, который могли бы изучать все любители подводной археологии. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
О том, что это решение было ошибкой, дайверы догадались, проплыв первые несколько метров. Но отступать было уже поздно. Силы, Константин Бейда и Алексей Гришин восстанавливали уже на глубине, ведь под водой 70-килограммовое оборудование становится легче перышка.
Главные находки ждали руководителя совместной кампании команды НТВ и подводной исследовательской экспедиции Романа Дунаева. В капитанской каюте Роман обнаружил посуду времен Третьего рейха. Металлические тарелки покрыты ракушками и илом, но сохранились великолепно.
Всем хочется проникнуть поглубже в трюмы, но взвесив все за и против, дайверы снова решили, что пока это очень опасно, тем более, что на этом этапе участникам экспедиции важно, что называется, явить пароход миру, чтобы превратить Boy Feddersen в памятник, который могли бы изучать все любители подводной археологии. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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