На территории американского посольства в Киеве прогремел взрыв

В украинской столице на территории диппредставительства США произошел взрыв.
О этом ЧП на своей странице в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.
Как сообщается, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе полиции уточнили, что информация о взрыве на территории диппредставительства, расположенного в центре Киева, поступила в дежурную часть ночью. По данным правоохранителей, при осмотре выяснилось, что неизвестный бросил к стенам дипмиссии неустановленное взрывное устройство. Сейчас на месте работают следователи.
Поліція розшукує причетних до вибухуОпубликовано Оксаной Блищик 7 июня 2017 г.
Как сообщается, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе полиции уточнили, что информация о взрыве на территории диппредставительства, расположенного в центре Киева, поступила в дежурную часть ночью. По данным правоохранителей, при осмотре выяснилось, что неизвестный бросил к стенам дипмиссии неустановленное взрывное устройство. Сейчас на месте работают следователи.
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