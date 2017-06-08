На территории американского посольства в Киеве прогремел взрыв

Поліція розшукує причетних до вибуху Опубликовано Оксаной Блищик 7 июня 2017 г.

О этом ЧП на своей странице в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.Как сообщается, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе полиции уточнили, что информация о взрыве на территории диппредставительства, расположенного в центре Киева, поступила в дежурную часть ночью. По данным правоохранителей, при осмотре выяснилось, что неизвестный бросил к стенам дипмиссии неустановленное взрывное устройство. Сейчас на месте работают следователи.