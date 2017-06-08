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  • 08.06, 10:20

    На территории американского посольства в Киеве прогремел взрыв

    2 комментария
    На территории американского посольства в Киеве прогремел взрыв

    На территории американского посольства в Киеве прогремел взрыв

    На территории американского посольства в Киеве прогремел взрыв
  • Фото: Поліція Києва /facebook.com

    • В украинской столице на территории диппредставительства США произошел взрыв.

    О этом ЧП на своей странице в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

    Поліція розшукує причетних до вибуху

    Опубликовано Оксаной Блищик 7 июня 2017 г.


    Как сообщается, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе полиции уточнили, что информация о взрыве на территории диппредставительства, расположенного в центре Киева, поступила в дежурную часть ночью. По данным правоохранителей, при осмотре выяснилось, что неизвестный бросил к стенам дипмиссии неустановленное взрывное устройство. Сейчас на месте работают следователи.

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