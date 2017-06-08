В Астане обсудят расширение ШОС и борьбу с экстремизмом

Борьба с терроризмом станет одной из главных тем на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который открывается сегодня в Астане.

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ШОС

Лидеры стран — членов ШОС планируют подписать конвенцию по противодействию экстремизму. Переговоры в столице Казахстана уже называют историческими. «Шестерка» превратится в «восьмерку». К России, Казахстану, Китаю, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану присоединятся Индия и Пакистан.



Участники ожидают, что это станет новым этапом в развитии организации и повысит ее авторитет в мире. У Владимира Путина на саммите запланирована и двусторонняя повестка. Сегодня президент встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, а завтра — с премьер-министром Пакистана.