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  • 08.06, 08:49
    В Астане обсудят расширение ШОС и борьбу с экстремизмом. Астана, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Астане обсудят расширение ШОС и борьбу с экстремизмом

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    В Астане обсудят расширение ШОС и борьбу с экстремизмом

    В Астане обсудят расширение ШОС и борьбу с экстремизмом

      Борьба с терроризмом станет одной из главных тем на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который открывается сегодня в Астане.

      Лидеры стран — членов ШОС планируют подписать конвенцию по противодействию экстремизму. Переговоры в столице Казахстана уже называют историческими. «Шестерка» превратится в «восьмерку». К России, Казахстану, Китаю, Киргизии, Таджикистану и Узбекистану присоединятся Индия и Пакистан.

      Участники ожидают, что это станет новым этапом в развитии организации и повысит ее авторитет в мире. У Владимира Путина на саммите запланирована и двусторонняя повестка. Сегодня президент встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, а завтра — с премьер-министром Пакистана.

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