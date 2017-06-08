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  • 08.06, 07:19

    МИД Ирана раскритиковал соболезнование Трампа в связи с терактами

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    МИД Ирана раскритиковал соболезнование Трампа в связи с терактами

    МИД Ирана раскритиковал соболезнование Трампа в связи с терактами

    Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил критикой на заявления президента США в связи с терактами в Тегеране.
    Ранее Дональд Трамп в связи с терактами в Тегеране выразил свои соболезнования, однако также заявил, что Иран, будучи спонсором терроризма, «рискует пасть его жертвой».

    Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг заверения в дружбе со стороны США после того, как американский лидер принес свои соболезнования семьям погибших в терактах в Тегеране. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

    Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Противоречивое заявление Белого дома и санкции сената (прозвучали) в тот момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США. Иранский народ отвергает подобные заверения в дружбе со стороны США».

    Группа из четырех человек в женской одежде накануне утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. Один террорист был ликвидирован, также власти заявили о пятерых задержанных подозреваемых. В результате терактов погибли 13 и пострадали 43 человека. Президент США, принося соболезнования народу Ирана, обвинил власти страны в спонсировании терроризма. В стране же считают, что за кровавой атакой могут стоять США и Саудовская Аравия.

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