МИД Ирана раскритиковал соболезнование Трампа в связи с терактами

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил критикой на заявления президента США в связи с терактами в Тегеране.
Ранее Дональд Трамп в связи с терактами в Тегеране выразил свои соболезнования, однако также заявил, что Иран, будучи спонсором терроризма, «рискует пасть его жертвой».
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг заверения в дружбе со стороны США после того, как американский лидер принес свои соболезнования семьям погибших в терактах в Тегеране. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Противоречивое заявление Белого дома и санкции сената (прозвучали) в тот момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США. Иранский народ отвергает подобные заверения в дружбе со стороны США».
обвинил власти страны в спонсировании терроризма. В стране же считают, что за кровавой атакой могут стоять США и Саудовская Аравия.
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: «Противоречивое заявление Белого дома и санкции сената (прозвучали) в тот момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США. Иранский народ отвергает подобные заверения в дружбе со стороны США».
обвинил власти страны в спонсировании терроризма. В стране же считают, что за кровавой атакой могут стоять США и Саудовская Аравия.
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