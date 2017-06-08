В Чите дети отравились конфетами с наркотиками

Роспотребнадзор установил причину отравления детей в Забайкальском крае.
Четверо подростков и один дошкольник попали в больницу в Чите после употребления конфет, которые были начинены синтетическими наркотиками. Медики поставили детям диагноз «Отравление неизвестным веществом».
Как сообщает следствие, дети ели конфеты «Бешеная пчелка», которые один из подростков нашел на улице. Среди пострадавших — четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка.
После отравления один из школьников попал в реанимацию, двое детей находились в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии легкой степени тяжести. Сейчас все дети в удовлетворительном состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело, передает РИА Новости.
Как сообщает следствие, дети ели конфеты «Бешеная пчелка», которые один из подростков нашел на улице. Среди пострадавших — четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка.
После отравления один из школьников попал в реанимацию, двое детей находились в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии легкой степени тяжести. Сейчас все дети в удовлетворительном состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело, передает РИА Новости.
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