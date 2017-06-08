В Андаманском море нашли тела пассажиров самолета ВВС Мьянмы

Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших обнаружен в акватории Андаманского моря.
Как передает агентство France-Presse, со ссылкой на ВС республики, удалось обнаружить нескольких погибших и обломки военно-транспортного борта.
Мин Аун Хлаинг, командующий армией Мьянмы: «Мы обнаружили обломки пропавшего самолета и несколько тел в море».
пропал с радаров, когда следовал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). На борту, по последним данным, находились 122 человека, в том числе 15 детей, экипаж самолета состоял из 14 человек. В районе поисково-спасательной операции работают несколько кораблей ВМС республики. Поиски также ведутся с воздуха. Данные о выживших не поступали.
Мин Аун Хлаинг, командующий армией Мьянмы: «Мы обнаружили обломки пропавшего самолета и несколько тел в море».
пропал с радаров, когда следовал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). На борту, по последним данным, находились 122 человека, в том числе 15 детей, экипаж самолета состоял из 14 человек. В районе поисково-спасательной операции работают несколько кораблей ВМС республики. Поиски также ведутся с воздуха. Данные о выживших не поступали.
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