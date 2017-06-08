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  • 08.06, 07:19
    Президент «Кинотавра» заявил о новой реальности в российском кино. Кинотавр, артисты, знаменитости, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Президент «Кинотавра» заявил о новой реальности в российском кино

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    Президент «Кинотавра» заявил о новой реальности в российском кино

    Президент «Кинотавра» заявил о новой реальности в российском кино

      В Сочи сегодня первый конкурсный день фестиваля отечественных фильмов «Кинотавр».

      Церемония открытия состоялась накануне вечером. Звезды российского кино по традиции прошли по красной дорожке перед Зимним театром. Затем Павел Чухрай представил свой новый фильм «Холодное танго».

      Всего в конкурсной программе — полтора десятка картин, половина из них — режиссерские дебюты, есть и работы уже признанных мэтров. Большинство лент кинематографисты снимали без государственного участия. И, как заметил президент смотра Александр Роднянский, это уже абсолютно новая реальность.

      Александр Роднянский, президент фестиваля «Кинотавр»: «В этом году очень сильная программа, и она очень разная. Я ее называю для себя „лабораторной“, потому что причудливо сочетает в себе очень разные жанры и сегменты кино. От, например, сегмента радикального современного искусства, в котором существует фильм Андрея Сильвестрова „Прорубь“, до вполне академического фильма, интерпретирующего классических чеховских „Трех сестер“ Юрия Грымова».

      В рамках смотра покажут и фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского», а также картину Андрея Звягинцева «Нелюбовь» — недавно этот фильм получил специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.

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