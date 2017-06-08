Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 08:49
    После ливня улицы Пятигорска и Ставрополя превратились в бурные реки. МЧС, Сочи, наводнения, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После ливня улицы Пятигорска и Ставрополя превратились в бурные реки

    комментировать
    После ливня улицы Пятигорска и Ставрополя превратились в бурные реки

    После ливня улицы Пятигорска и Ставрополя превратились в бурные реки

    После ливня улицы Пятигорска и Ставрополя превратились в бурные реки

      Сильнейший дождь с грозой и градом обрушился на юг России. В венецианские кварталы превратились районы сразу нескольких городов.

      Жители Ставрополя и Пятигорска снимают на видео превратившиеся в бурные реки улицы. Машины практически плывут по дорогам. Ливень начался в вечерний час пик и спровоцировал на главных автомагистралях заторы. На ступеньках городских лестниц образовались шумные водопады. Не всех погода повергла в уныние, нашлись желающие заняться серфингом на скейтборде по лужам.

      В Ставрополе затоплена часть проспекта Кулакова и несколько улиц. В городском управлении ГИБДД сообщили, что гроза была короткой, вода уже сходит, движение перекрывать не пришлось. Сегодня синоптики не обещают погодных катаклизмов на территории Ставрополья, грозы могут быть лишь местами. В восточной части края ожидается высокая пожароопасность.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru