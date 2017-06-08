После ливня улицы Пятигорска и Ставрополя превратились в бурные реки

Сильнейший дождь с грозой и градом обрушился на юг России. В венецианские кварталы превратились районы сразу нескольких городов.
Жители Ставрополя и Пятигорска снимают на видео превратившиеся в бурные реки улицы. Машины практически плывут по дорогам. Ливень начался в вечерний час пик и спровоцировал на главных автомагистралях заторы. На ступеньках городских лестниц образовались шумные водопады. Не всех погода повергла в уныние, нашлись желающие заняться серфингом на скейтборде по лужам.
В Ставрополе затоплена часть проспекта Кулакова и несколько улиц. В городском управлении ГИБДД сообщили, что гроза была короткой, вода уже сходит, движение перекрывать не пришлось. Сегодня синоптики не обещают погодных катаклизмов на территории Ставрополья, грозы могут быть лишь местами. В восточной части края ожидается высокая пожароопасность.
В Ставрополе затоплена часть проспекта Кулакова и несколько улиц. В городском управлении ГИБДД сообщили, что гроза была короткой, вода уже сходит, движение перекрывать не пришлось. Сегодня синоптики не обещают погодных катаклизмов на территории Ставрополья, грозы могут быть лишь местами. В восточной части края ожидается высокая пожароопасность.
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