Летнее обострение: украинские силовики обстреляли города Донбасса

Тревожные новости приходят из Донбасса. Украинские силовики вновь обстреляли город Стаханов в Луганской республике. Ранен мирный житель, выведен из строя газопровод.

На одном из участков силовики и вовсе предприняли наступление, но быстро остановились, потеряв убитыми, по данным властей ЛНР, до 10 военнослужащих. Глава республики Игорь Плотницкий заявил, что ополчение не собирается поддаваться на провокации, но и оставлять обстрелы без внимания тоже больше не будет.



Ранее из гаубиц был открыт огонь по центру города Кировска. Там также есть пострадавшие. Когда последствия артиллерийского удара приехали снимать журналисты, снаряды посыпались и на них. Сообщается, что репортеры не пострадали.



Новый срыв Киевом мирных договоренностей прокомментировал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине. По его словам, к призывам прекратить обстрелы, не прислушались, в Донбассе вновь растет число жертв. Именно поэтому на очередном этапе переговоров в Минске особе внимание делегаты уделили вопросам безопасности.



Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию на Украине: «Рабочая группа по вопросам безопасности продолжила дискуссию по определению новых участков разведения сил и средств и созданию зон, свободных от тяжелого вооружения. Рад сообщить, что есть положительное развитие в гуманитарной сфере. Сегодня при участии представителей МККК представлен проект реконструкции пешеходного моста в станице Луганской».



Полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что есть продвижение по теме обмена удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Он может быть произведен уже в ближайшее время.