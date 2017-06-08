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  • 08.06, 07:19

    Постпред РФ объявил о скором изменении курса ЕС в отношении России

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    Постпред РФ объявил о скором изменении курса ЕС в отношении России

    Постпред РФ объявил о скором изменении курса ЕС в отношении России

    Европейский союз в ближайшем будущем может пересмотреть один из трех пакетов антироссийских односторонних ограничительных мер, действие которого истекает 31 июля.

    Слушания, посвященные России, состоятся в Европарламенте на пленарной сессии в Страсбурге, которая начнется 12 июня. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов в интервью «Известиям» заявил, что в ЕС могут изменить курс по отношению к России.

    Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при Евросоюзе: «Ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер (термин более корректный, нежели „санкции“), действие которого истекает 31 июля — это так называемые секторальные, или экономические, меры. Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания».

    По словам Чижова, российская тема обсуждается в Европарламенте регулярно. Из более чем 750 человек, которые входят в состав Европарламента, большинство пока еще настроено критически в отношении России, но есть и «здравые голоса». «Посмотрим, до чего они договорятся», — прокомментировал ситуацию посол.

    напомним, что на днях постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против Крыма и Севастополя еще на год. Нынешние ограничительные «крымские меры» действуют до 23 июня. Они запрещают европейским компаниям импортировать продукты, произведенные на полуострове, финансировать инвестиционные проекты в Крыму, экспортировать товары и технологии и отправлять туда туристов.

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