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  • 08.06, 05:48

    В Японии сотрудник ядерного института вдохнул в себя порошок плутония

    1 комментарий
    В Японии сотрудник ядерного института вдохнул в себя порошок плутония

    В Японии сотрудник ядерного института вдохнул в себя порошок плутония

    В Японии сотрудник ядерного института вдохнул в себя порошок плутония
  • Фото Reuters © 2017, Kyodo

    • Сотрудник ядерного Научно-исследовательского центра Оараи в Японии получил беспрецедентно высокую дозу облучения. Медики никогда не сталкивались со столь мощным радиоактивным поражением.

    В результате инцидента в ядерном научном центре пострадали четыре человека. Все сейчас находятся под наблюдением врачей. Сообщается, что пока серьезного ухудшения состояния у пациентов не зафиксировано.

    Инцидент произошел в одном из надежно защищенных помещений. Сотрудники открыли металлический контейнер с радиоактивными веществами, один из пластиковых пакетов, в котором находился порошкообразный плутоний-239, разорвался. Порошок попал на одежду людей, и, как было установлено, все они вдохнули радиоактивное вещество, хотя были в полумасках, закрывавших рот и нос.

    Один из сотрудников пострадал больше других. Взвесь попала в кровь, потом проникла во внутренние органы и костную ткань. Только в течение предстоящего года этот человек получит общее внутреннее облучение в размере 1,2 зиверта, а далее в течение 50 лет — еще более 12 зивертов. Притом что предельная норма облучения для работников АЭС и других атомных объектов в Японии — 0,1 зиверта в течение пяти лет, сообщает ТАСС.

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