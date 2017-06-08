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  • 08.06, 04:18

    Представитель Госдепа США приедет в Москву «устранять разногласия»

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    Представитель Госдепа США приедет в Москву «устранять разногласия»

    Представитель Госдепа США приедет в Москву «устранять разногласия»

    Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 23 июня.

    Как сообщил телеканал ABC News, высокопоставленный представитель Госдепартамента США Том Шеннон встретится со своим российским коллегой в рамках продолжающегося диалога по устранению «раздражителей» в отношениях между двумя странами.

    «США и Россия не достигли никаких соглашений. Встреча будет посвящена устранению списка мелких разногласий между двумя странами», — подчеркнул в интервью телеканалу старший советник госсекретаря США Роберт Хэммонд. Дипломаты «встретятся на фоне сообщений о том, что администрация США рассматривает возможность возвращения России доступа к двум дипломатическим объектам в США», говорится в сообщении.

    Госдеп отказался подтвердить точность информации о визите представителя в Москву, передает «Интерфакс».

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