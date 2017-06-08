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  • 08.06, 02:48

    СМИ обсуждают выдвинутого Трампом кандидата на пост главы ФБР

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    СМИ обсуждают выдвинутого Трампом кандидата на пост главы ФБР

    СМИ обсуждают выдвинутого Трампом кандидата на пост главы ФБР

    СМИ обсуждают выдвинутого Трампом кандидата на пост главы ФБР
  • Фото Associated Press © 2017, LAWRENCE JACKSON

    • Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего замглавы минюста США Кристофера Рэя.

    Кандидатуру Кристофера Рэя Дональд Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми. О своем решении американский лидер сообщил ранее в Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Я выдвину Кристофера Рэя, человека с безупречными рекомендациями, на пост нового директора ФБР».

    Рэй — компромиссный выбор для Трампа, он успешный адвокат в области уголовного права, его навыки были высоко оценены в министерстве юстиции, при защите губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, заявили Washington Post в Белом доме.

    Выдвижение Рэя на пост директора ФБР — попытка Трампа снять напряженность, связанную с отставкой бывшего главы ведомства, сообщает CNBC. Этот кандидат сможет «смягчить страхи агентов ФБР, которые волновались, что Трамп попытается ослабить или политизировать ФБР», считают СМИ.

    Эксперты называют кандидата Рэя прокурором с прекрасным бэкграундом, «закаленным юристом в политических баталиях».

    Кристофер Рэй родился в 1967 году? получил юридическое образование в Йельском университете, работал помощником судьи в Апелляционном суде четвертого округа США, занимался частной юридической практикой в Атланте (штат Джорджия), работал в офисе федерального прокурора США по Северному округу штата Джорджия. В 2001 года Рэй вошел в администрацию президента США Джорджа Буша-младшего. Был сначала назначен помощником заместителя генерального прокурора США, в сентябре 2001 года — главным помощником заместителя генерального прокурора США. Успешно расследовал крупнейший финансовый скандал по делу Enron, после чего был назначен заместителем генерального прокурора США.

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