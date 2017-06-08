Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.06, 02:48

    В Нью-Йорке арестованы 33 члена банды российского «вора в законе» Брата

    комментировать

    В Нью-Йорке арестованы 33 члена банды российского «вора в законе» Брата

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> арестованы 33 члена банды российского «вора в законе» Брата

    Прокуратура Нью-Йорка обвиняет членов преступной группировки во главе с российским «вором в законе» Ражденом Шулая в вымогательствах, мошенничестве, хищениях и организации заказного убийства.

    Прокуратура Нью-Йорка сегодня предъявила обвинения 33 членам банды выходца из России Раждена Шулая, известного также под прозвищами Брат и Рома. По данным правоохранителей, российский «вор в законе» создал в США «крупную преступную группировку от Брайтон-Бич до Лас-Вегаса, которая занималась дачей взяток, азартными играми и убийством по найму».

    Обвинения предъявлены по статьям «Сговор с целью совершения заказного убийства», «Вымогательство», «Мошенничество», «Хищения». Сообщается, что преступный синдикат организовал нелегальные клубы игры в покер в районе проживания выходцев из СССР в Нью-Йорке Брайтон-бич, при этом бандиты пытались взломать системы американских казино, чтобы запрограммировать слот-машины. Кроме того, группировка пыталась открыть ночной клуб и торговать в нем наркотиками, похищала торговые грузы, в частности партию из почти 5 тонн шоколадных изделий, считают правоохранители.

    Джун Ким, исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка: «Большинство участников группировки Шулая родились в Советском союзе и многие поддерживали связи с Грузией, Украиной и Россией, включая регулярные поездки в эти страны, контакты в этих странах с лицами, связанными с группировкой, и передачу средств от преступной деятельности частным лицам в этих странах».

    Сообщается, что пять членов группировки остаются на свободе, остальные взяты под стражу, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru