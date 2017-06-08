В Нью-Йорке арестованы 33 члена банды российского «вора в законе» Брата

Прокуратура
Нью-Йорка обвиняет членов преступной группировки во главе с российским «вором в законе» Ражденом Шулая в вымогательствах, мошенничестве, хищениях и организации заказного убийства.
Прокуратура Нью-Йорка сегодня предъявила обвинения 33 членам банды выходца из России Раждена Шулая, известного также под прозвищами Брат и Рома. По данным правоохранителей, российский «вор в законе» создал в США «крупную преступную группировку от Брайтон-Бич до Лас-Вегаса, которая занималась дачей взяток, азартными играми и убийством по найму».
Обвинения предъявлены по статьям «Сговор с целью совершения заказного убийства», «Вымогательство», «Мошенничество», «Хищения». Сообщается, что преступный синдикат организовал нелегальные клубы игры в покер в районе проживания выходцев из СССР в Нью-Йорке Брайтон-бич, при этом бандиты пытались взломать системы американских казино, чтобы запрограммировать слот-машины. Кроме того, группировка пыталась открыть ночной клуб и торговать в нем наркотиками, похищала торговые грузы, в частности партию из почти 5 тонн шоколадных изделий, считают правоохранители.
Джун Ким, исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка: «Большинство участников группировки Шулая родились в Советском союзе и многие поддерживали связи с Грузией, Украиной и Россией, включая регулярные поездки в эти страны, контакты в этих странах с лицами, связанными с группировкой, и передачу средств от преступной деятельности частным лицам в этих странах».
Сообщается, что пять членов группировки остаются на свободе, остальные взяты под стражу, передает РИА Новости.
Обвинения предъявлены по статьям «Сговор с целью совершения заказного убийства», «Вымогательство», «Мошенничество», «Хищения». Сообщается, что преступный синдикат организовал нелегальные клубы игры в покер в районе проживания выходцев из СССР в Нью-Йорке Брайтон-бич, при этом бандиты пытались взломать системы американских казино, чтобы запрограммировать слот-машины. Кроме того, группировка пыталась открыть ночной клуб и торговать в нем наркотиками, похищала торговые грузы, в частности партию из почти 5 тонн шоколадных изделий, считают правоохранители.
Джун Ким, исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка: «Большинство участников группировки Шулая родились в Советском союзе и многие поддерживали связи с Грузией, Украиной и Россией, включая регулярные поездки в эти страны, контакты в этих странах с лицами, связанными с группировкой, и передачу средств от преступной деятельности частным лицам в этих странах».
Сообщается, что пять членов группировки остаются на свободе, остальные взяты под стражу, передает РИА Новости.
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