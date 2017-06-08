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  • 08.06, 01:17
    В Сочи жителям и туристам рекомендовали оставаться в укрытии из-за непогоды. МЧС, Сочи, наводнения, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сочи жителям и туристам рекомендовали оставаться в укрытии из-за непогоды

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    В Сочи жителям и туристам рекомендовали оставаться в укрытии из-за непогоды

    В Сочи жителям и туристам рекомендовали оставаться в укрытии <nobr>из-за</nobr> непогоды

      Ставрополье, недавно сильно пострадавшее от наводнения, опять заливает. Ливень затопил улицы, автомобили практически плывут. И самое страшное — уровень воды в реках начал подниматься. В МЧС уже предупредили об опасности. Вода может подтопить частные дома вблизи рек.

      В Сочи в ближайшие часы ожидается сильный ливень, есть риск схода селевых потоков, сообщают городские службы.

      Администрация Сочи: «В Сочи в ближайшие одного-трех часов с сохранением до утра 8 июня 2017 года на территории города ожидается местами сильный дождь. Существует риск схода селевых потоков».

      Все коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендуют воздерживаться от выходов в горы и в поймы рек в этот период, сообщает ТАСС.

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