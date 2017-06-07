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  • 07.06, 23:46

    Власти Ирана: теракты в Тегеране устроили граждане страны

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    Власти Ирана: теракты в Тегеране устроили граждане страны

    Власти Ирана: теракты в Тегеране устроили граждане страны

    Все террористы, участвовавшие в совершенных в среду нападениях в Тегеране, — иранские граждане, заявили в Совете национальной безопасности страны.

    Замглавы Совета национальной безопасности Ирана Реза Сейфоллаи заявил, что парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни атаковали иранцы, вступившие в ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), передает «Интерфакс».

    Реза Сейфоллаи, Совет национальной безопасности Ирана: «В том, что касается личности террористов, я скажу, что они все — выходцы из разных частей Ирана и примкнули к ИГ».

    Сегодня утром вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана, следом террористы атаковали мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за теракты взяли на себя террористы «Исламского государства». В Корпусе стражей исламской революции заявили, что атаки произошли вскоре после встречи Дональда Трампа с «ретроградными лидерами, которые поддерживают террористов».

    Погибли как минимум 13 человек, еще 43 получили ранения.

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