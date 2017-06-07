Власти Ирана: теракты в Тегеране устроили граждане страны

Все террористы, участвовавшие в совершенных в среду нападениях в Тегеране, — иранские граждане, заявили в Совете национальной безопасности страны.
Замглавы Совета национальной безопасности Ирана Реза Сейфоллаи заявил, что парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни атаковали иранцы, вступившие в ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), передает «Интерфакс».
Реза Сейфоллаи, Совет национальной безопасности Ирана: «В том, что касается личности террористов, я скажу, что они все — выходцы из разных частей Ирана и примкнули к ИГ».
встречи Дональда Трампа с «ретроградными лидерами, которые поддерживают террористов».
Реза Сейфоллаи, Совет национальной безопасности Ирана: «В том, что касается личности террористов, я скажу, что они все — выходцы из разных частей Ирана и примкнули к ИГ».
встречи Дональда Трампа с «ретроградными лидерами, которые поддерживают террористов».
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