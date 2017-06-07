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  • 07.06, 23:46

    В конгрессе США не стали вносить импичмент Трампу

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    В конгрессе США не стали вносить импичмент Трампу

    В конгрессе США не стали вносить импичмент Трампу

    Член палаты представителей конгресса Эл Грин не стал начинать формальную процедуру импичмента президенту Дональду Трампу, как это прочили СМИ, но не исключил такого шага на будущее.

    Конгрессмен-афроамериканец от штата Техас Эл Грин намерен представить в конгрессе обвинения против Дональда Трампа. По данным газеты Washington Post, Грин надеется, что это может стать основой для процесса над президентом, пишет Washington Post.

    Эл Грин, конгрессмен: «В какой-то момент, если никто другой это не сделает, я внесу статьи обвинения для импичмента президенту Дональду Дж. Трампу за воспрепятствование правосудию. Вопрос в том, может ли президент безнаказанно мешать правосудию».

    Обвинения Грина строятся на увольнении директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием «российского вмешательства в выборы» и «российских связей Трампа». Коми также обвиняет Трампа в давлении.

    Эл Грин, конгрессмен: «Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это — воспрепятствование правосудию».

    Начинание Грина почти наверняка обречено на провал, считают эксперты, поскольку обе палаты конгресса контролируют республиканцы, которые, несмотря на некоторые разногласия, все же поддерживают президента.

    В истории США до сих пор лишь два президента подверглись импичменту. Это Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. Однако оба впоследствии были оправданы сенатом.

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