Откровенные наряды и новые лица: в Сочи открылся «Кинотавр»

Удалось ли российским звездам перещеголять нарядами Канны, и с каких скандалов начался главный отечественный кинофорум.
В Сочи уже в 28-й раз стартовал «Кинотавр» — главный фестиваль отечественного кино. В основную конкурсную программу вошли 14 фильмов, и что интересно, половина из них — дебюты. Подробнее — корреспондент НТВ Сергей Сыркин.
Что касается нарядов, то в отличие от большей части России, в Сочи лето все-таки есть. И местная душная атмосфера располагает к откровенным нарядам. Легкие полупрозрачные платья едва скрывали ноги большинства актрис. В алом щеголяла Марина Александрова — она в этом году в жюри короткого метра. В золотом на дорожке появилась певица Глюкоза, а теперь и актриса Наталья Ионова.
Наталья Ионова, певица, актриса: «Ой, знаете, занесла меня нелегкая! Если честно, кинематограф всегда меня очень привлекал, и вообще моя творческая деятельность началась с кино. Максим Фадеев Глюкозу когда придумал, он увидел меня в кино».
Надо сказать, что скандальная тема тоже проявилась в первый же день фестиваля. Страсти по давно обсуждаемой «Матильде» перекинулись теперь из двух столиц в колоннаду Зимнего театра Сочи. И режиссер фильма Алексей Учитель прокомментировал НТВ давление на него и авторскую группу.
Алексей Учитель, режиссер фильма «Матильда»: «В этом смысле никаких ограничений нет, и мы идем вперед. Но то, что происходит, конечно, на мой взгляд, это полное безобразие, потому что это личное представление о фигуре Николая II и личное отношение к нему, которое переносится на депутатские полномочия. И, конечно, нас замучили проверками — не творческими, а финансовыми, что мешает работать».
Сегодня на ночных банкетах и посиделках у кинематографистов будет повод обсудить еще одну ленту. Это «Холодное танго» легендарного Павла Чухрая, фильм открывал фестиваль. А сам режиссер на церемонии открытия получил почетный приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу».
Что касается нарядов, то в отличие от большей части России, в Сочи лето все-таки есть. И местная душная атмосфера располагает к откровенным нарядам. Легкие полупрозрачные платья едва скрывали ноги большинства актрис. В алом щеголяла Марина Александрова — она в этом году в жюри короткого метра. В золотом на дорожке появилась певица Глюкоза, а теперь и актриса Наталья Ионова.
Наталья Ионова, певица, актриса: «Ой, знаете, занесла меня нелегкая! Если честно, кинематограф всегда меня очень привлекал, и вообще моя творческая деятельность началась с кино. Максим Фадеев Глюкозу когда придумал, он увидел меня в кино».
Надо сказать, что скандальная тема тоже проявилась в первый же день фестиваля. Страсти по давно обсуждаемой «Матильде» перекинулись теперь из двух столиц в колоннаду Зимнего театра Сочи. И режиссер фильма Алексей Учитель прокомментировал НТВ давление на него и авторскую группу.
Алексей Учитель, режиссер фильма «Матильда»: «В этом смысле никаких ограничений нет, и мы идем вперед. Но то, что происходит, конечно, на мой взгляд, это полное безобразие, потому что это личное представление о фигуре Николая II и личное отношение к нему, которое переносится на депутатские полномочия. И, конечно, нас замучили проверками — не творческими, а финансовыми, что мешает работать».
Сегодня на ночных банкетах и посиделках у кинематографистов будет повод обсудить еще одну ленту. Это «Холодное танго» легендарного Павла Чухрая, фильм открывал фестиваль. А сам режиссер на церемонии открытия получил почетный приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу».
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