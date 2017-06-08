Магадан и Москва: опубликован рейтинг самых пьющих регионов РФ

Роспотребнадзор сегодня опубликовал свой ежегодный доклад «О влиянии алкоголя и табака на здоровье населения». И в нем, надо сказать, довольно оптимистичные цифры: потребление крепкого спиртного в нашей стране за пять лет упало почти вдвое.

Если говорить по каждому региону отдельно, то есть субъекты, где нормы потребления сильно превышены. Самой пьющей оказалась Магаданская область — в год 14 литров спирта на душу населения, на втором месте — Москва. А ведь буквально год назад столица была в середине списка. На третьем месте — Сахалинская область и Республика Коми. Самыми трезвыми, и это не новость, вновь признаны республики Северного Кавказа. Показатели употребления спирта там действительно рекордно низкие. В Ингушетии и Чечне в год выпивают столько, сколько в самых пьяных регионах в ходе праздничного застолья хватит разве что на пару тостов.



Но есть эксперты, которые все эти выводы готовы поставить под сомнение. Стали меньше пить — так это просто теневой рынок вырос. На Кавказе — зона трезвости, а домашнее вино вы в расчет берете? Так где же правда? Россияне спиваются или наоборот стремятся к здоровому образу жизни? Кто в России всех пьянее — специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.



В лидерах алкорейтинга — два совершенно разных города, с двух противоположных концов: Магадан и Москва. Что до столицы, то директор центра исследований рынков алкоголя Вадим Дробиз произносит шокирующие, казалось бы, слова.



Вадим Дробиз, директор Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя: «Чем больший показатель в этом рейтинге, тем выше благосостояние населения данного региона».



Эксперт объясняет: подсчеты касаются только легальной розницы, а московские покупатели могут себе ее позволить. А что Магадан? Депутат от этой области Оксана Бондарь уверяет, что количество трезвенников у них на самом деле растет, а то, что учитывает статистика, на самом деле скупают соседи.



Оксана Бондарь, депутат Государственной думы от Магаданской области: «В Якутию, на Чукотку, за 9 месяцев вывезено более 10,5 тысяч декалитров алкоголя».



Вот и выходит, что Магадан на первом месте, а Якутия на 51-м. При этом в Республике Саха купить алкоголь зачастую проблема, вот и возят от соседей, увеличивая статистику медицинскую, а не продаж.



Самые непьющие, по традиции, на Кавказе. Правда, например, во Владикавказе пользуются старыми, не учтенными статистикой традициями. Спросите любого.



Заур Циоев: «У нас в Осетии из популярных напитков остается по-осетински это слово орах, по-русски — самогон. Люди издавна его делали сами дома».



О культуре застолья и тостов вам расскажет тут каждый. А вот о дурной славе поставщика контрафакта говорить не любят.



Анатолий Гадиев: «В последние годы более утрированы остатки прошлых лет. Осетия — спиртовая столица России? Такого уже давно нет».



Но осадочек остался. На днях вице-премьер Александр Хлопонин в эксклюзивном интервью НТВ признался, что это — отдельная тема.



Александр Хлопонин, вице-премьер Правительства РФ: «Если раньше мы основной контроль направляли на наши крупные предприятия, которые могли бы себе позволить справа-слева разливать, Северная Осетия, например, — это отдельная песня, не трогайте наш любимый Кавказ».



В 16-м году россияне уже выпили на пол-литра суррогата меньше, чем в предыдущие годы. И эта цифра, по словам вице-премьера, будет только улучшаться. Подробнее — в репортаже НТВ.