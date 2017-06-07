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  • 07.06, 22:15

    Глава МИД Украины выразил уверенность во вступлении страны в НАТО

    2 комментария

    Глава МИД Украины выразил уверенность во вступлении страны в НАТО

    Глава МИД Украины выразил уверенность во вступлении страны в НАТО

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что расширенное партнерство страны с НАТО приведет к членству в Альянсе.

    Глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter подчеркнул, что не сомневается в том, что Украина сможет последовать примеру Черногории.

    Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей Альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнерство Украины с НАТО принесет такой же результат».

    Украинскому министру уже ответили в Совете Федерации. Так, сенатор Алексей Пушков заявил, что ни ЕС, ни НАТО Украине «не светят».



    Напомним, Черногория 5 июня официально вступила в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал другие страны-кандидаты изучать опыт Черногории, чтобы понять, что нужно сделать для присоединения к НАТО.

    Надо сказать, что еще в 2014 году Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины. В декабре 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. А в феврале этого года украинский президент заявил о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

    При этом в Альянсе ранее не раз подчеркивали, что Украину пока в НАТО не ждут. Так, Столтенберг говорил, что Украине понадобятся годы для того, чтобы завершить необходимые реформы, после которых можно будет подавать заявку на вступление в НАТО.

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