Глава МИД Украины выразил уверенность во вступлении страны в НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что расширенное партнерство страны с НАТО приведет к членству в Альянсе.
Глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter подчеркнул, что не сомневается в том, что Украина сможет последовать примеру Черногории.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей Альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнерство Украины с НАТО принесет такой же результат».
Украинскому министру уже ответили в Совете Федерации. Так, сенатор Алексей Пушков заявил, что ни ЕС, ни НАТО Украине «не светят».
Напомним, Черногория 5 июня официально вступила в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал другие страны-кандидаты изучать опыт Черногории, чтобы понять, что нужно сделать для присоединения к НАТО.
Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины. В декабре 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. А в феврале этого года украинский президент заявил о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.
При этом в Альянсе ранее не раз подчеркивали, что Украину пока в НАТО не ждут. Так, Столтенберг говорил, что Украине понадобятся годы для того, чтобы завершить необходимые реформы, после которых можно будет подавать заявку на вступление в НАТО.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей Альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнерство Украины с НАТО принесет такой же результат».
Украинскому министру уже ответили в Совете Федерации. Так, сенатор Алексей Пушков заявил, что ни ЕС, ни НАТО Украине «не светят».
Климкин заблуждается: вступление Черногории в НАТО ничего не означает для Украины. Украина — не Черногория. Ни ЕС, ни НАТО ей не светят.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 июня 2017 г.
Напомним, Черногория 5 июня официально вступила в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал другие страны-кандидаты изучать опыт Черногории, чтобы понять, что нужно сделать для присоединения к НАТО.
Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины. В декабре 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. А в феврале этого года украинский президент заявил о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.
При этом в Альянсе ранее не раз подчеркивали, что Украину пока в НАТО не ждут. Так, Столтенберг говорил, что Украине понадобятся годы для того, чтобы завершить необходимые реформы, после которых можно будет подавать заявку на вступление в НАТО.
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