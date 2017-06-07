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  • 07.06, 22:15

    Экс-глава ФСБ рассказал о просьбе Трампа убрать «облако российского расследования»

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    Экс-глава ФСБ рассказал о просьбе Трампа убрать «облако российского расследования»

    <nobr>Экс-глава</nobr> ФСБ рассказал о просьбе Трампа убрать «облако российского расследования»

    Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему избавиться от расследования связей его команды с Россией.

    Об этом говорится в письменных показаниях Коми конгрессу. В этом документе экс-глава ФБР рассказывает, что утром 30 марта Трамп позвонил ему и описал расследование в отношении России как «облако», которое «нависло над его возможностями действовать в интересах страны», передает РИА Новости.

    Джеймс Коми: «Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России. Он спросил, что мы можем сделать, чтобы „убрать облако“. Я ответил, что мы расследуем вопрос как можно быстрее и что это послужит к большой пользе, если мы ничего не найдем и хорошо сделаем свою работу».

    Ранее на портале BuzzFeed был опубликован доклад, в котором содержались неподтвержденные сведения о том, что российская сторона якобы собирала компромат на Трампа, а во время визита в Москву будущий американский президент якобы был вовлечен в отношения с проститутками. Комментируя эту историю, президент России Владимир Путин сказал, что с трудом может себе представить, чтобы годами организовывавший конкурсы красоты Трамп во время поездки в Москву пригласил к себе в отель «девушек с пониженной социальной ответственностью».

    Напомним, 9 мая Трамп отправил директора ФБР в отставку, объяснив это решение тем, что Джеймс Коми не мог эффективно исполнять свои обязанности. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием утверждений СМИ о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

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