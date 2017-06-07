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  • 07.06, 22:15

    На борту пропавшего в Мьянме самолета находились более 120 человек

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    На борту пропавшего в Мьянме самолета находились более 120 человек

    На борту пропавшего в Мьянме самолета находились более 120 человек

    На борту военного самолета, пропавшего у берегов Мьянмы, находились 122 человека, в том числе 15 детей.

    В частности, на борту судна были 35 военных и 14 членов экипажа. Все остальные — члены семей военнослужащих.

    Транспортный самолет Y-8–200F китайского производства вылетел сегодня днем из города Мьей в Янгон. Связь с бортом пропала через 29 минут после вылета.

    Ранее СМИ сообщили, что обломки военного самолета найдены в море. В настоящий момент поисковая операция продолжается. В море и на берегу работают экстренные службы, медики и пожарные, передает РИА Новости.

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