На борту пропавшего в Мьянме самолета находились более 120 человек

На борту военного самолета, пропавшего у берегов Мьянмы, находились 122 человека, в том числе 15 детей.
В частности, на борту судна были 35 военных и 14 членов экипажа. Все остальные — члены семей военнослужащих.
Транспортный самолет Y-8–200F китайского производства вылетел сегодня днем из города Мьей в Янгон. Связь с бортом пропала через 29 минут после вылета.
обломки военного самолета найдены в море. В настоящий момент поисковая операция продолжается. В море и на берегу работают экстренные службы, медики и пожарные, передает РИА Новости.
Транспортный самолет Y-8–200F китайского производства вылетел сегодня днем из города Мьей в Янгон. Связь с бортом пропала через 29 минут после вылета.
обломки военного самолета найдены в море. В настоящий момент поисковая операция продолжается. В море и на берегу работают экстренные службы, медики и пожарные, передает РИА Новости.
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