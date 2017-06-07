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  • 07.06, 22:15
    Московский «Винзавод» представляет выставку современного искусства в Петербурге. Санкт-Петербург, выставки и музеи, искусство, скульптура, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Московский «Винзавод» представляет выставку современного искусства в Петербурге

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    Московский «Винзавод» представляет выставку современного искусства в Петербурге

    Московский «Винзавод» представляет выставку современного искусства в Петербурге

      ЦВЗ «Манеж» в Петербурге стал центром «Притяжения». На Конногвардейском бульваре проходит презентация сразу нескольких экспозиций к 10-летию легендарного выставочного центра современного искусства «Винзавод» из Москвы.

      «Заводчане» привезли из столицы невероятно интересный фотопроект. Это 300 лучших снимков, сделанных фотографами в возрасте от 16 до 82 лет в прошлом году. Выставка получилась достаточно разножанровой, сообщает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

      Представленные работы порадуют и тех, кого вдохновляют темы архитектуры и природы, и тех, кто предпочитает наблюдать повседневную жизнь с необычного ракурса. Недаром одна из специальных тем проекта называется «Займитесь счастьем».

      В «Манеже» обещан праздник и тем, кто интересуется творчеством современных скульпторов. Экспозиция «Ура! Скульптура!» производит сильное впечатление. Причем не только при первой встрече с объектом, но и при более детальном знакомстве, когда узнаешь, из чего, собственно, ваяли тот или иной шедевр.

      Например, в одной работе художник умудряется использовать дерево и графит или металл и керамику, а также более экзотические сочетания: металл, дерево, мох и фейберглас — разновидность пластика, применяющегося при изготовлении сноубордов. Одними из фаворитов экспозиции являются своеобразный памятник кроссовкам известной марки, сделанный из внушительного количества пластилина, и миниатюрный шедевр под названием «Часовые», где корпусу старых настенных часов составляют компанию два оловянных солдатика.

      Так что совет кураторов — ни в коем случае не проспать счастливую возможность познакомиться с лучшим из лучшего, которое представлено «Винзаводом».

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