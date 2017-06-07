В США расстреляли 18-летнего россиянина

В штате Мэриленд неизвестный убил
18-летнего гражданина РФ Артёма Зиберова.
Россиянин и 17-летний Шади Ади Наджар были застрелены в машине в округе Монтгомери. Информацию о гибели гражданина РФ уже подтвердила полиция.
Злоумышленника сейчас ищут. За любую информацию о нем объявлено вознаграждение в 10 тысяч долларов, передает РИА Новости.
Информации о том, какой статус был у Зиберова в США, пока нет.
Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдеп запрос о подробностях произошедшего.
Злоумышленника сейчас ищут. За любую информацию о нем объявлено вознаграждение в 10 тысяч долларов, передает РИА Новости.
Информации о том, какой статус был у Зиберова в США, пока нет.
Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдеп запрос о подробностях произошедшего.
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