Шеф. Игра на повышение
ТВ-Эфир
Шеф. Игра на повышение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 22:15

    В США расстреляли 18-летнего россиянина

    комментировать
    В США расстреляли <nobr>18-летнего</nobr> россиянина

    В США расстреляли 18-летнего россиянина

    В США расстреляли <nobr>18-летнего</nobr> россиянина
  • Фото: @abc7Richard /twitter.com

    • В штате Мэриленд неизвестный убил 18-летнего гражданина РФ Артёма Зиберова.

    Россиянин и 17-летний Шади Ади Наджар были застрелены в машине в округе Монтгомери. Информацию о гибели гражданина РФ уже подтвердила полиция.

    Злоумышленника сейчас ищут. За любую информацию о нем объявлено вознаграждение в 10 тысяч долларов, передает РИА Новости.

    Информации о том, какой статус был у Зиберова в США, пока нет.

    Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдеп запрос о подробностях произошедшего.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru