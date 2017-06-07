Шеф. Игра на повышение
ТВ-Эфир
Шеф. Игра на повышение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 22:15
    Ради Кубка конфедераций в Петербурге ограничат продажу алкоголя. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, ФИФА, алкоголь, торговля, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ради Кубка конфедераций в Петербурге ограничат продажу алкоголя

    2 комментария

    Ради Кубка конфедераций в Петербурге ограничат продажу алкоголя

    Ради Кубка конфедераций в Петербурге ограничат продажу алкоголя

      Депутаты Заксобрания одобрили предложение комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. За сутки до и в день международных соревнований алкоголь в стеклянных бутылках в районе проведения футбольных матчей будет не купить.

      На время проведения Кубка конфедераций в Петербурге будет введен запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре на расстоянии двух километров от входа на стадион на Крестовском острове. Ограничения начнут действовать за стуки до проведения матчей и непосредственно в день игры.

      Сегодня законопроект принят на заседании городского Закссобрания. По данным народных избранников, под запрет попадают 128 торговых точек. За принятие законопроекта проголосовал 41 депутат.

      Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

      Новости по теме

      Кубок конфедераций — 2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru