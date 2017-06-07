Ради Кубка конфедераций в Петербурге ограничат продажу алкоголя

Депутаты Заксобрания одобрили предложение комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. За сутки до и в день международных соревнований алкоголь в стеклянных бутылках в районе проведения футбольных матчей будет не купить.

На время проведения Кубка конфедераций в Петербурге будет введен запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре на расстоянии двух километров от входа на стадион на Крестовском острове. Ограничения начнут действовать за стуки до проведения матчей и непосредственно в день игры.



Сегодня законопроект принят на заседании городского Закссобрания. По данным народных избранников, под запрет попадают 128 торговых точек. За принятие законопроекта проголосовал 41 депутат.



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.