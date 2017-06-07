Вырвавшийся из-под асфальта кипяток подбросил авто на юго-западе Петербурга

В Красносельском районе струя воды откинула автомобиль на крышу соседней машины.
Сейчас специалисты ликвидируют последствия масштабной коммунальной аварии на улице Маршала Захарова. Там прорвало трубопровод. Из-под земли забил мощный фонтан. Поток воды сдвинул с места полуторатонный автомобиль и отбросил его на соседние машины.
Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсети, пострадали еще несколько иномарок. В компании «Теплосеть» заявили, что ущерб будет возмещен владельцам.
Напомним: это уже не первый прорыв на Маршала Захарова за последние дни. В районе проводят гидравлические испытания тепловых сетей.
Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсети, пострадали еще несколько иномарок. В компании «Теплосеть» заявили, что ущерб будет возмещен владельцам.
Напомним: это уже не первый прорыв на Маршала Захарова за последние дни. В районе проводят гидравлические испытания тепловых сетей.
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