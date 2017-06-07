Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 20:44
    Накануне выборов разрыв между британскими партиями сократился до минимума. Великобритания, выборы, Тереза Мэй. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Накануне выборов разрыв между британскими партиями сократился до минимума

    комментировать

    Накануне выборов разрыв между британскими партиями сократился до минимума

    Накануне выборов разрыв между британскими партиями сократился до минимума

      Сегодня в Британии завершается избирательная кампания, которую несколько раз пришлось останавливать из-за терактов. Объявляя семь недель назад дату досрочных выборов, Тереза Мэй рассчитывала, что консерваторы легко получат в парламенте большинство и смогут уверенно вести переговоры по Brexit. Тогда они опережали лейбористов на 20 пунктов, и это, казалось, гарантировало успех. Сейчас разрыв между партиями сократился до минимума.

      Всеобщие парламентские выборы вместо завтрашнего дня должны были произойти через три года. На прошлых, состоявшихся в 2015 году, консерваторы победили, и премьером стал глава партии Дэвид Кэмерон. Избирателям он обещал провести референдум о выходе из Евросоюза. Он был уверен: такое недоразумение, как Brexit, никогда не случится.

      Тем не менее Кэмерон мог остаться премьером. До 2020 года его никто не гнал. Он сам обиделся на свой народ: не послушались, проголосовали за Brexit. И ушел. Сейчас таблоиды злорадно публикуют фотографии, где Кэмерон опаздывает на самолет или ест «фиш энд чипс» с газетки, в которой о нем больше не пишут.

      Терезу Мэй премьером выбрала партия консерваторов, которая осталась у власти. Миссис Мэй сама голосовала против Brexit, но перед парламентом твердо заявила, что волю народа уважает, повторного референдума не допустит. И обещала быть железной — как Маргарет Тэтчер.

      Тереза Мэй: «Переговоры с Евросоюзом будут трудными. Во время кампании за лидерство в партии консерваторов коллеги описали меня как „чертовски упрямую женщину“. И первый человек, который в этом убедится, будет Жан-Клод Юнкер».

      Но договориться о выгодных условиях развода упрямой женщине пока не удалось. В Брюсселе ей выписали счет в 50 млрд евро — отступные. Ее главные противники, лейбористы, говорят, что Мэй нельзя верить. Их лидер Джереми Корбин казался консерваторам непроходной фигурой. Вегетарианец, пацифист, велосипедист, с 83-го года просидел на задней скамье парламента — человек, который может быть только в глубокой пожизненной оппозиции. Но сегодня их шансы с Мэй почти сравнялись.

      Джереми Корбин за три дня до выборов призвал Терезу Мэй самоустраниться. Подать в отставку вслед за Кэмероном. Фактически признать недавние теракты своей виной и упущением. Ведь это при ней на посту главы МВД на полицейских сэкономили бюджет и сократили штат на 20 тысяч. Однако и сам Корбин призывает сократить на оборонке — отказаться от ядерной программы и раздать деньги бедным. Известный защитник Палестины, в 2002-м он выступал на антиизраильском митинге рядом с будущими мусульманскими экстремистами.

      В последние три месяца в Британии произошли три крупных теракта. И если первый, возле парламента, в марте, выглядел как случайность, то последние в Манчестере и Лондоне — как закономерность. Поэтому главный вопрос к лидерам сегодня — безопасность. Кто сможет защитить нацию: женщина, которую пока никто не назвал железной, или пацифист, который выступает за ядерное разоружение нации? Это мы узнаем завтра.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru