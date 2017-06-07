Накануне выборов разрыв между британскими партиями сократился до минимума

Сегодня в Британии завершается избирательная кампания, которую несколько раз пришлось останавливать из-за терактов. Объявляя семь недель назад дату досрочных выборов, Тереза Мэй рассчитывала, что консерваторы легко получат в парламенте большинство и смогут уверенно вести переговоры по Brexit. Тогда они опережали лейбористов на 20 пунктов, и это, казалось, гарантировало успех. Сейчас разрыв между партиями сократился до минимума.

Всеобщие парламентские выборы вместо завтрашнего дня должны были произойти через три года. На прошлых, состоявшихся в 2015 году, консерваторы победили, и премьером стал глава партии Дэвид Кэмерон. Избирателям он обещал провести референдум о выходе из Евросоюза. Он был уверен: такое недоразумение, как Brexit, никогда не случится.



Тем не менее Кэмерон мог остаться премьером. До 2020 года его никто не гнал. Он сам обиделся на свой народ: не послушались, проголосовали за Brexit. И ушел. Сейчас таблоиды злорадно публикуют фотографии, где Кэмерон опаздывает на самолет или ест «фиш энд чипс» с газетки, в которой о нем больше не пишут.



Терезу Мэй премьером выбрала партия консерваторов, которая осталась у власти. Миссис Мэй сама голосовала против Brexit, но перед парламентом твердо заявила, что волю народа уважает, повторного референдума не допустит. И обещала быть железной — как Маргарет Тэтчер.



Тереза Мэй: «Переговоры с Евросоюзом будут трудными. Во время кампании за лидерство в партии консерваторов коллеги описали меня как „чертовски упрямую женщину“. И первый человек, который в этом убедится, будет Жан-Клод Юнкер».



Но договориться о выгодных условиях развода упрямой женщине пока не удалось. В Брюсселе ей выписали счет в 50 млрд евро — отступные. Ее главные противники, лейбористы, говорят, что Мэй нельзя верить. Их лидер Джереми Корбин казался консерваторам непроходной фигурой. Вегетарианец, пацифист, велосипедист, с 83-го года просидел на задней скамье парламента — человек, который может быть только в глубокой пожизненной оппозиции. Но сегодня их шансы с Мэй почти сравнялись.



Джереми Корбин за три дня до выборов призвал Терезу Мэй самоустраниться. Подать в отставку вслед за Кэмероном. Фактически признать недавние теракты своей виной и упущением. Ведь это при ней на посту главы МВД на полицейских сэкономили бюджет и сократили штат на 20 тысяч. Однако и сам Корбин призывает сократить на оборонке — отказаться от ядерной программы и раздать деньги бедным. Известный защитник Палестины, в 2002-м он выступал на антиизраильском митинге рядом с будущими мусульманскими экстремистами.



В последние три месяца в Британии произошли три крупных теракта. И если первый, возле парламента, в марте, выглядел как случайность, то последние в Манчестере и Лондоне — как закономерность. Поэтому главный вопрос к лидерам сегодня — безопасность. Кто сможет защитить нацию: женщина, которую пока никто не назвал железной, или пацифист, который выступает за ядерное разоружение нации? Это мы узнаем завтра.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.