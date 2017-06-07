Определен состав сборной России на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной России обнародовал заявочный лист на Кубок конфедераций.
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Как сообщили в РФС, всего в список попали 23 футболиста.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Маринато Гилерме («Локомотив»).
Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Роман Шишкин («Краснодар), Виктор Васин (ЦСКА), Руслан Камболов („Рубин“»), Фёдор Кудряшов («Ростов»).
Полузащитники: Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»).
Нападающие: Дмитрий Полоз («Ростов»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Александр Бухаров («Ростов»), Максим Канунников («Рубин»).
Таким образом, в окончательной заявке не нашлось места для защитников Романа Нойштедтера и Андрея Семёнова, а также вратаря Александра Беленова. Кроме того, в список не попали травмированные Роман Зобнин, Марио Фернандес, Алан Дзагоев и Артём Дзюба.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На групповом этапе сборной России предстоит играть с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Маринато Гилерме («Локомотив»).
Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Роман Шишкин («Краснодар), Виктор Васин (ЦСКА), Руслан Камболов („Рубин“»), Фёдор Кудряшов («Ростов»).
Полузащитники: Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Игорь Смольников, Юрий Жирков (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»).
Нападающие: Дмитрий Полоз («Ростов»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Александр Бухаров («Ростов»), Максим Канунников («Рубин»).
Таким образом, в окончательной заявке не нашлось места для защитников Романа Нойштедтера и Андрея Семёнова, а также вратаря Александра Беленова. Кроме того, в список не попали травмированные Роман Зобнин, Марио Фернандес, Алан Дзагоев и Артём Дзюба.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На групповом этапе сборной России предстоит играть с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
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