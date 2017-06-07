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  • 07.06, 20:44

    Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

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    Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

    Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

    Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду снова возглавил список самых высокооплачиваемых атлетов мира.

    Знаменитый португалец, как и год назад, стал лидером рейтинга Forbes. За год Роналду заработал 93 млн долларов. Из них 58 млн — зарплата и бонусы, а 35 млн — доходы от спонсорских соглашений и другой деятельности.

    Вторую строчку занял баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс (86,2 млн долларов), а замкнул тройку извечный соперник Роналду, аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси (80 млн долларов).

    Также в десятку попали теннисист Роджер Федерер (64 млн долларов), баскетбол Кевин Дюрэнт (60,6 млн долларов), гольфист Рори Макилрой (50 млн долларов), игрок в американский футбол Эндрю Лак (50 млн долларов), баскетболист Стефен Карри (47,3 млн долларов), баскетболист Джеймс Харден (46,6 млн долларов) и пилот Формулы-1) Льюис Хэмилтон (46 млн долларов).

    Российских атлетов в рейтинге Forbes не оказалось.

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