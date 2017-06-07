В Совфеде обсудили защиту России от «маниакальных евроатлантических планов»

Сегодня в Совете Федерации говорили о защите государственного суверенитета. Решено создать специальную комиссию, которая будет отслеживать зарубежное вмешательство во внутренние дела страны. Кроме того, предложено ужесточить законодательство об иностранных агентах. Прозвучала даже инициатива приравнять к иноагентам граждан, получающих финансирование из-за рубежа. Но ее, впрочем, быстро отвергли.

Facebook-революции, «цветные» митинги оппозиции и прочие «майданы» — все это реальная угроза нынешнему государственному строю. И как этой угрозе противостоять, сегодня решали в Совете Федерации. По мнению парламентариев и приглашенных экспертов из силовых ведомств наши внешние недруги активизируются тем больше, чем ближе мы подходим к выборам президента России.



По словам главы Совфеда, ежегодно Запад тратит десятки и сотни миллионов долларов, подпитывая российские НКО, дабы через них влиять на умы россиян их политические взгляды. Генеральная прокуратура проверила около пяти сотен некоммерческих организаций. Прокурор Чайка доложил, что многие НКО, прикрываясь благородной личиной, на самом деле ведут вредительскую деятельность. Так некоторые псевдоэкологические фонды на самом деле собирали данные о нарушениях на выборах, коррупции и прочих якобы имеющихся у нас проблемах.



В связи с этим прокуратура просит больше полномочий для внеплановых проверок всяких неправительственных и некоммерческих организаций. Например, в США политическая деятельность за счет зарубежных грантов запрещена категорически — это сродни предательству. А мы чем хуже?



Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ: «США рассматривают Россию как угрозу своему доминированию… Существование независимой России не вписывается в маниакальные евроатлантические планы».



Эксперты утверждают: Запад постоянно совершенствует свои механизмы влияния, используя ресурсы Интернета для обработки подростков. На Россию оказывают как внутренне, так и внешнее давление: санкции, создание образа врага в глазах западного обывателя. Очередным таким пугалом стали «русские хакеры».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.