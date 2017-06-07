В Москве торжественно вручили паспорта отличившимся школьникам

В преддверии государственного праздника в Москве сегодня в торжественной обстановке вручили паспорта отличившимся школьникам.

На церемонию, которая проходила в здании МВД, пригласили 12 человек. Это победители всероссийских олимпиад, одаренные дети, авторы социальных проектов, а также юные спортсмены.



Один из школьников — Николай Нестеров — награжден знаком «Горячее сердце» за мужество, проявленное при спасении утопающих.



Такие же церемонии сегодня состоялись во многих регионах.