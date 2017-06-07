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  • 07.06, 20:44
    В Москве торжественно вручили паспорта отличившимся школьникам. награды и премии, паспорта, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве торжественно вручили паспорта отличившимся школьникам

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    В Москве торжественно вручили паспорта отличившимся школьникам

    В Москве торжественно вручили паспорта отличившимся школьникам

      В преддверии государственного праздника в Москве сегодня в торжественной обстановке вручили паспорта отличившимся школьникам.

      На церемонию, которая проходила в здании МВД, пригласили 12 человек. Это победители всероссийских олимпиад, одаренные дети, авторы социальных проектов, а также юные спортсмены.

      Один из школьников — Николай Нестеров — награжден знаком «Горячее сердце» за мужество, проявленное при спасении утопающих.

      Такие же церемонии сегодня состоялись во многих регионах.

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