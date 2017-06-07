Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 20:44
    Пассажир выбросил екатеринбургского кондуктора из трамвая из-за старого билета. трамваи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пассажир выбросил екатеринбургского кондуктора из трамвая из-за старого билета

    3 комментария

    Пассажир выбросил екатеринбургского кондуктора из трамвая из-за старого билета

    Пассажир выбросил екатеринбургского кондуктора из трамвая <nobr>из-за</nobr> старого билета

      В Екатеринбурге следователи изучают запись скандального инцидента в трамвае. Сыщики пытаются понять, что же так вывело из себя пассажира, который на глазах у десятка очевидцев вытолкал из вагона пожилого кондуктора.

      Все произошло в час пик, когда люди ехали на работу. На их показания и рассчитывают полицейские. Очевидцы уже заявили: контролер якобы всего лишь попросил оплатить проезд.

      Момент, когда возмущенный пассажир решил перейти от слов к кулакам, хорошо виден на записи камеры наблюдения. Молодой человек выталкивает пожилого мужчину через открытую дверь трамвая. Тот падает на асфальт. На помощь пострадавшему бросаются очевидцы. Они же вызвают полицимю и скорую. К счастью, травмы у кондуктора не серьезные. Тем не менее его сразу госпитализировали.

      В Следственном комитете по факту инцидента уже начали проверку. По словам 62-летнего контролера, пассажир отказался платить за проезд. В ответ Александр Мехеенко заявил: мол, «зайцев» не возят.

      Свидетели говорят: агрессивный пассажир вроде бы приготовил деньги за проезд и передал их кондуктору. Что произошло потом — не ясно. После инцидента молодой человек попытался скрыться, но приехавшие на место стражи порядка его задержали.

      В депо, где работает Александр Мехеенко, этот случай считают вопиющим. Скандалы, конечно, бывали, но чтобы дело дошло до рукоприкладства — это впервые. Да и контролер в конфликтах не был замечен.

      Олег Тимаев, заместитель директора трамвайного депо по эксплуатации: «С его стороны пока никаких нарушений, замечаний не выявлено. В принципе, человек хороший. Когда пришел к нам — прошел обучение и стажировку».

      После осмотра в поликлинике Александра Мехеенко отправили на больничный. Но стресс, который пришлось перенести мужчине, может серьезно сказаться на его здоровье.

      Сам же нападавший сыщикам рассказал: ему не понравилось, что кондуктор пытался отдать ему старый билет, от короткого отказалась одна из пассажирок. Да и слишком медлительным оказался пенсионер, чем якобы его раздражал.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru