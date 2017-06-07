Пассажир выбросил екатеринбургского кондуктора из трамвая из-за старого билета

В Екатеринбурге следователи изучают запись скандального инцидента в трамвае. Сыщики пытаются понять, что же так вывело из себя пассажира, который на глазах у десятка очевидцев вытолкал из вагона пожилого кондуктора.
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Все произошло в час пик, когда люди ехали на работу. На их показания и рассчитывают полицейские. Очевидцы уже заявили: контролер якобы всего лишь попросил оплатить проезд.
Момент, когда возмущенный пассажир решил перейти от слов к кулакам, хорошо виден на записи камеры наблюдения. Молодой человек выталкивает пожилого мужчину через открытую дверь трамвая. Тот падает на асфальт. На помощь пострадавшему бросаются очевидцы. Они же вызвают полицимю и скорую. К счастью, травмы у кондуктора не серьезные. Тем не менее его сразу госпитализировали.
В Следственном комитете по факту инцидента уже начали проверку. По словам 62-летнего контролера, пассажир отказался платить за проезд. В ответ Александр Мехеенко заявил: мол, «зайцев» не возят.
Свидетели говорят: агрессивный пассажир вроде бы приготовил деньги за проезд и передал их кондуктору. Что произошло потом — не ясно. После инцидента молодой человек попытался скрыться, но приехавшие на место стражи порядка его задержали.
В депо, где работает Александр Мехеенко, этот случай считают вопиющим. Скандалы, конечно, бывали, но чтобы дело дошло до рукоприкладства — это впервые. Да и контролер в конфликтах не был замечен.
Олег Тимаев, заместитель директора трамвайного депо по эксплуатации: «С его стороны пока никаких нарушений, замечаний не выявлено. В принципе, человек хороший. Когда пришел к нам — прошел обучение и стажировку».
После осмотра в поликлинике Александра Мехеенко отправили на больничный. Но стресс, который пришлось перенести мужчине, может серьезно сказаться на его здоровье.
Сам же нападавший сыщикам рассказал: ему не понравилось, что кондуктор пытался отдать ему старый билет, от короткого отказалась одна из пассажирок. Да и слишком медлительным оказался пенсионер, чем якобы его раздражал.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
Момент, когда возмущенный пассажир решил перейти от слов к кулакам, хорошо виден на записи камеры наблюдения. Молодой человек выталкивает пожилого мужчину через открытую дверь трамвая. Тот падает на асфальт. На помощь пострадавшему бросаются очевидцы. Они же вызвают полицимю и скорую. К счастью, травмы у кондуктора не серьезные. Тем не менее его сразу госпитализировали.
В Следственном комитете по факту инцидента уже начали проверку. По словам 62-летнего контролера, пассажир отказался платить за проезд. В ответ Александр Мехеенко заявил: мол, «зайцев» не возят.
Свидетели говорят: агрессивный пассажир вроде бы приготовил деньги за проезд и передал их кондуктору. Что произошло потом — не ясно. После инцидента молодой человек попытался скрыться, но приехавшие на место стражи порядка его задержали.
В депо, где работает Александр Мехеенко, этот случай считают вопиющим. Скандалы, конечно, бывали, но чтобы дело дошло до рукоприкладства — это впервые. Да и контролер в конфликтах не был замечен.
Олег Тимаев, заместитель директора трамвайного депо по эксплуатации: «С его стороны пока никаких нарушений, замечаний не выявлено. В принципе, человек хороший. Когда пришел к нам — прошел обучение и стажировку».
После осмотра в поликлинике Александра Мехеенко отправили на больничный. Но стресс, который пришлось перенести мужчине, может серьезно сказаться на его здоровье.
Сам же нападавший сыщикам рассказал: ему не понравилось, что кондуктор пытался отдать ему старый билет, от короткого отказалась одна из пассажирок. Да и слишком медлительным оказался пенсионер, чем якобы его раздражал.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
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