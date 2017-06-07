Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 20:44
    Нижегородский депутат сбежал от неудобных вопросов: видео. депутаты, Нижний Новгород, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Нижегородский депутат сбежал от неудобных вопросов: видео

    3 комментария

    Нижегородский депутат сбежал от неудобных вопросов: видео

    Нижегородский депутат сбежал от неудобных вопросов: видео

      Депутат нижегородской думы Анатолий Морозов, прыгая через заборы и скрываясь в кустах, ушел от ответа на вопрос журналистов, которые интересовались, как и почему он решил купить диплом о высшем образовании.

      Диплом, который был предоставлен депутатом городской думы при трудоустройстве на работу, оказался поддельным, согласно официальным сведениям, предоставленным из Нижегородского государственного технического университета. Данный диплом являлся необходимым для трудоустройства на работу именно директором Лукояновского муниципального автопредприятия.

      В итоге годы взяли свое. Беглец был вынужден сойти с дистанции примерно через два километра, после чего скрылся на территории автопарка.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru