Нижегородский депутат сбежал от неудобных вопросов: видео

Депутат нижегородской думы Анатолий Морозов, прыгая через заборы и скрываясь в кустах, ушел от ответа на вопрос журналистов, которые интересовались, как и почему он решил купить диплом о высшем образовании.

Диплом, который был предоставлен депутатом городской думы при трудоустройстве на работу, оказался поддельным, согласно официальным сведениям, предоставленным из Нижегородского государственного технического университета. Данный диплом являлся необходимым для трудоустройства на работу именно директором Лукояновского муниципального автопредприятия.



В итоге годы взяли свое. Беглец был вынужден сойти с дистанции примерно через два километра, после чего скрылся на территории автопарка.

