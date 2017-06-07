Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 20:44
    Охранника якутского дома инвалидов наказали за замерзшего насмерть пациента. инвалиды, несчастные случаи, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Охранника якутского дома инвалидов наказали за замерзшего насмерть пациента

    комментировать
    Охранника якутского дома инвалидов наказали за замерзшего насмерть пациента

    Охранника якутского дома инвалидов наказали за замерзшего насмерть пациента

    Охранника якутского дома инвалидов наказали за замерзшего насмерть пациента

      Точку в громком деле о гибели постояльца дома-интерната для инвалидов поставил суд в Якутске. Сотрудника ЧОПа Сергея Новгородова признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на два года. На такой же срок его лишили права заниматься охранной деятельностью.

      Трагедия произошла в феврале. Новгородов уснул на рабочем месте и не открыл дверь мужчине, который вернулся с прогулки. Он звонил, стучал в дверь, кричал — но его никто не услышал. На записи сразу нескольких камер наблюдения видно, как Новгородов заносит в кабинет два стула и удобно в них располагается вместо того, чтобы следить за безопасностью на территории.

      Известно также, что секьюрити не произвел вечерний обход, как положено по инструкции. Возможно, тогда бы он заметил отсутствие Семена Евстафьева. Под утро 42-летний пациент умер от переохлаждения прямо на крыльце учреждения.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru