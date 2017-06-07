Охранника якутского дома инвалидов наказали за замерзшего насмерть пациента

Точку в громком деле о гибели постояльца дома-интерната для инвалидов поставил суд в Якутске. Сотрудника ЧОПа Сергея Новгородова признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на два года. На такой же срок его лишили права заниматься охранной деятельностью.

Трагедия произошла в феврале. Новгородов уснул на рабочем месте и не открыл дверь мужчине, который вернулся с прогулки. Он звонил, стучал в дверь, кричал — но его никто не услышал. На записи сразу нескольких камер наблюдения видно, как Новгородов заносит в кабинет два стула и удобно в них располагается вместо того, чтобы следить за безопасностью на территории.



Известно также, что секьюрити не произвел вечерний обход, как положено по инструкции. Возможно, тогда бы он заметил отсутствие Семена Евстафьева. Под утро 42-летний пациент умер от переохлаждения прямо на крыльце учреждения.