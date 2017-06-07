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  • 07.06, 19:14
    В питерских автобусах теперь можно расплатиться за проезд через мобильный телефон. Санкт-Петербург, автобусы, мобильная связь, общественный транспорт, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В питерских автобусах теперь можно расплатиться за проезд через мобильный телефон

    1 комментарий

    В питерских автобусах теперь можно расплатиться за проезд через мобильный телефон

    В питерских автобусах теперь можно расплатиться за проезд через мобильный телефон

      В Петербурге официально заработала новая система оплаты проезда.

      Теперь оплатить поездку в автобусе можно не только с помощью банковской карты, но и мобильного телефона. Для этого достаточно установить соответствующее приложение. По словам руководителя компании-перевозчика, оплата с телефона позволит пассажиру сэкономить 9 рублей.

      Учитывая стартующий через десять дней Кубок конфедераций, новшество приурочили к турниру. По словам представителей компании-разработчика, новый принцип оплаты финансово абсолютно безопасен для пассажира. Дважды списать сумму невозможно технически. СМС об успешной операции придет сразу же.

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