В питерских автобусах теперь можно расплатиться за проезд через мобильный телефон

В Петербурге официально заработала новая система оплаты проезда.
Теперь оплатить поездку в автобусе можно не только с помощью банковской карты, но и мобильного телефона. Для этого достаточно установить соответствующее приложение. По словам руководителя компании-перевозчика, оплата с телефона позволит пассажиру сэкономить 9 рублей.
Учитывая стартующий через десять дней Кубок конфедераций, новшество приурочили к турниру. По словам представителей компании-разработчика, новый принцип оплаты финансово абсолютно безопасен для пассажира. Дважды списать сумму невозможно технически. СМС об успешной операции придет сразу же.
Учитывая стартующий через десять дней Кубок конфедераций, новшество приурочили к турниру. По словам представителей компании-разработчика, новый принцип оплаты финансово абсолютно безопасен для пассажира. Дважды списать сумму невозможно технически. СМС об успешной операции придет сразу же.
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