В Петербурге заработала первая установка по испытанию авиатехники на земле

Сегодня в Петербурге была запущена единственная в стране установка, которая позволяет проводить испытания самолетов, не поднимая их в воздух.

Самое распространенное ЧП — отказ двигателя и перебои с подачей топлива — теперь можно моделировать в заводских цехах. До этого момента вся бортовая аппаратура контроля топлива закупалась за рубежом. Сегодня петербургская компания стала четвертой в мире, которая производит подобные системы контроля на территории России.



По словам руководства предприятия, новая система контроля позволяет отечественному авиастроению моделировать кризисные ситуации на любом типе самолета: от небольшого гражданского до перспективного комплекса стратегической авиации, более известного как Су-50.