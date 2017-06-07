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  • 07.06, 19:13
    В Петербурге заработала первая установка по испытанию авиатехники на земле. Санкт-Петербург, авиация, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге заработала первая установка по испытанию авиатехники на земле

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    В Петербурге заработала первая установка по испытанию авиатехники на земле

    В Петербурге заработала первая установка по испытанию авиатехники на земле

      Сегодня в Петербурге была запущена единственная в стране установка, которая позволяет проводить испытания самолетов, не поднимая их в воздух.

      Самое распространенное ЧП — отказ двигателя и перебои с подачей топлива — теперь можно моделировать в заводских цехах. До этого момента вся бортовая аппаратура контроля топлива закупалась за рубежом. Сегодня петербургская компания стала четвертой в мире, которая производит подобные системы контроля на территории России.

      По словам руководства предприятия, новая система контроля позволяет отечественному авиастроению моделировать кризисные ситуации на любом типе самолета: от небольшого гражданского до перспективного комплекса стратегической авиации, более известного как Су-50.

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