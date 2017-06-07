Корреспондент НТВ увидела, как физики и химики Эрмитажа узнают о прошлом мировых шедевров

Журналистам продемонстрировали работу лабораторий, расположенных в Запасном доме Зимнего дворца. Специалисты восстанавливают там живописные полотна, скульптуру и керамику.

В Запасном доме Зимнего дворца, где после реставрации разместились лаборатории и мастерские, физики, химики и даже ботаники работают над восстановлением уникальных экспонатов. Возраст некоторых составляет две с половиной тысячи лет. Современное оборудование позволяет не только определить дату создания, но и в некотором смысле прочитать мысли автора, убедилась корреспондент НТВ Мария Сапожникова.



Живописное полотно Эль Греко и периодическая таблица Менделеева — такая экспозиция возможна только в лаборатории Запасного дома. Здесь творят чудеса физики и химики Эрмитажа. Только они могут заглянуть в прошлое картины.



Сейчас рентгеновская съемка с помощью инфракрасных лучей переносит работников в конец XVI века, когда Эль Греко писал «Апостолов Петра и Павла». Вот то, что видит обычный зритель — левая рука опущена вниз, а на экране то, как художник изобразил ее сначала — поддерживающей край одежды. Проходя сквозь слои краски, научные сотрудники читают мысли автора.



Сергей Хаврин, заместитель заведующего отделом научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа: «Мы немножко раскапываем историю того, как художник творил, что он писал сначала (подвинул голову, поменял положение руки). И всё это мы можем красиво увидеть».



Когда произведение искусства отправляют в Запасной дом на экспертизу, к физикам и химикам не редко присоединяются и ботаники. Без этой специальности в Эрмитаже тоже не обойтись, особенно если речь идет о ценных породах древесины.



Сейчас в отделе под пристальным наблюдением фарфоровая уменьшенная копия Аллегории Ништадтского мира. Оригинал стоит в Летнем саду. Но искусствоведов на копии привлекла подпись Жана Рошетта. Он в конце 18 века работал модельмейстером на Императорском фарфоровом заводе. Эксперты решают судьбу скульптурной группы: или она займет место в зале музея или на полке в сувенирной лавке.



Александр Косолапов, заведующий отделом научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа: «Мы ее сравнили с подлинными произведениями Рошетта. Оказалось, что состав массы у этих вещей совершенно разный. В частности, соотношение окиси алюминия к окиси кремния отличается в три раза. И обжиг совершенно разный. В одном случае он был высокотемпературный. А в случае подлинных Рошеттов обжига не было».



В химической лаборатории раскрывают свои секреты. По следам на старинной посуде в подробностях узнают рацион питания предков. Так, в одном из помещений Запасного дома хранится италийская керамика. Больше тысячи изделий дожидаются своего часа показаться в залах Эрмитажа. Кажется, это обычные шкафы с посудой. Если не знать, что многие из этих ваз сделаны 25 веков назад. Поскольку даже грязь на изделиях может стать предметом исследования, работа с древностями проходит только в перчатках.



Подробнее — в репортаже НТВ.