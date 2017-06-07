Авария на газопроводе в Воронеже оставила без горячей воды более 117 домов

Из-за сегодняшней аварии на газопроводе в Воронеже без горячей воды остались жители более 117 многоквартирных домов.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, сейчас от газоснабжения отключена котельная по Ботаническому переулку, обеспечивающая горячее водоснабжение 117 многоквартирных домов, а также трех детских садов, трех школ и трех медучреждений.
Уточняется, что котельную пришлось отключить из-за возгорания газа при повреждении трубопровода. Прокуратура Воронежа начала проверку по соблюдению законодательства о газоснабжении и пожарной безопасности, передает ТАСС.
был поврежден газопровод. В результате газ вспыхнул, пламя взметнулось на высоту 15–20 метров. В результате загорелись оконные проемы и часть крыши близлежащего дома.
По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники спасательных служб эвакуировали жителей трех многоквартирных домов, а также медперсонал и пациентов расположенной поблизости поликлиники.
Уточняется, что котельную пришлось отключить из-за возгорания газа при повреждении трубопровода. Прокуратура Воронежа начала проверку по соблюдению законодательства о газоснабжении и пожарной безопасности, передает ТАСС.
был поврежден газопровод. В результате газ вспыхнул, пламя взметнулось на высоту 15–20 метров. В результате загорелись оконные проемы и часть крыши близлежащего дома.
По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники спасательных служб эвакуировали жителей трех многоквартирных домов, а также медперсонал и пациентов расположенной поблизости поликлиники.
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