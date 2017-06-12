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  • 12.06, 17:20
    На НТВ — интервью Михаила Пиотровского. выставки и музеи, интервью, НТВ, эксклюзив, Эрмитаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На НТВ — интервью Михаила Пиотровского

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    На НТВ — интервью Михаила Пиотровского

    На НТВ — интервью Михаила Пиотровского

      Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира, а в России — лидер по данному показателю. Что здесь предмет для особой гордости? Какие тайны до сих пор под запретом?

      Почему отношение к культуре и искусству стало мерилом здоровья общества? Обречена ли Северная столица на провинциализацию и куда нас может завести неосторожное применение законов о защите чувств? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

      О роли Эрмитажа в мировой музейной семье

      «Он стал глобальным музеем, может быть, одним из самых глобальных в мире, с выставками, с центрами. В общем, мы задаем некую моду».

      О так называемом перемещенном искусстве

      «Мы делаем сейчас выставки вместе с нашими немецкими коллегами, мы публикуем все эти материалы. И, по существу, снимается острота вопроса. Это тоже очень важное музейное дело, потому что от дружбы между музеями очень много зависит».

      О различных культурах и важности востоковедения

      «Если не объяснять единство культур и прелесть различия, будут „войны памяти“. Поэтому востоковедение крайне важно не только практически, чтобы понимать, что происходит, но и для того, чтобы гасить конфликты в мире существующие».

      О восстановлении Пальмиры

      «Никаких больших денег просто так никто не даст, значит, их нужно объединять вместе с компетенцией. У нас есть партнеры в разных концах мира, которые будут в этом участвовать, но это не очень быстро. К сожалению, пока горит огонь, в этом огне трудно что-либо восстанавливать».

      О подрядчиках

      «Замечательный проект — реставрация Главного штаба, которую мы сумели завершить… У нас много строек, все стройки в России нужно успевать завершить, пока твой подрядчик не убежал с авансом, пока он не обанкротился».

      О сохранении архитектурного наследия Северной столицы

      «Здесь широкое обсуждение нужно. Оно не во всех случаях нужно, но в архитектуре городской, особенно в петербургской, очень нужно, потому что у нас очень хрупкая архитектура… Один какой-нибудь никудышный дом выбить — и пропадает целая улица».

      О законах, встающих на защиту оскорбленных чувств

      «Лучше такие законы, в общем, не принимать, потому что ими начнут пользоваться в политических целях, в провокационных целях. И лучше просто приучиться не оскорблять друг друга, есть другие способы. И как раз эти способы знает и церковь, эти способы знает культура».

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь со вторника на среду в 00:05, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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