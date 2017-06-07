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  • 07.06, 19:14
    Трассу через Удельный парк Петербурга могут проложить в тоннеле. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, парки и скверы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трассу через Удельный парк Петербурга могут проложить в тоннеле

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    Трассу через Удельный парк Петербурга могут проложить в тоннеле

    Трассу через Удельный парк Петербурга могут проложить в тоннеле

      В городском парламенте принимают поправки в Генеральный план развития Петербурга.

      Большинство депутатов ЗакСа сегодня не поддержало ни одной инициативы оппозиции по корректировке Генерального плана. В основном они касались хорошо известных в Петербурге градозащитных объектов.

      С отдельными предложениями согласился Игорь Албин, присутствовавший на втором чтении стратегического проекта. Однако на конечный результат позиция вице-губернатора не повлияла.

      В итоге, как отмечает Regnum, принятые поправки в генплан оставили лазейки застройщикам. В итоге будут строить дорогу, на пути которой окажется дом-памятник на набережной Обводного канала. Отступать от трассировки депутаты отказались. Не решились они закрепить в главном градостроительном документе и охранную зону Пулковской обсерватории и уберечь Юнтоловский заказник от прохождения по нему новой магистрали.

      Попытки сохранить парк 300-летия исключительно в статусе рекреационной зоны также не увенчались успехом. Шансы сохранить привычные очертания есть у Удельного парка, хотя изменения в генплане коснуться и его. Через парк должна пройти новая дорога — дублер проспекта Энгельса.

      Изменения трассировки магистрали вице-губернатор Албин назвал нецелесообразными, однако подчеркнул, что магистраль можно проложить в тоннеле. Таким образом технически целостность зеленого оазиса сохранится.

      Впрочем, рекордсменом по количеству депутатских попыток изменить содержание генплана стал Восточного скоростного диаметра. Он вошел в проект в изначально предложенном виде под заверения вице-губернатора обсуждать возможные корректировки трассы с учетом мнения жителей.

      Самой же яркой и, как говорят в кулуарах, абсурдной поправкой стала очередная инициатива единоросса дать возможность строить в парке Малиновка. Большинством голосов этот парк депутаты решили перевести в зону деловой застройки.

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