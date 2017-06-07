Трассу через Удельный парк Петербурга могут проложить в тоннеле

В городском парламенте принимают поправки в Генеральный план развития Петербурга.
Большинство депутатов ЗакСа сегодня не поддержало ни одной инициативы оппозиции по корректировке Генерального плана. В основном они касались хорошо известных в Петербурге градозащитных объектов.
С отдельными предложениями согласился Игорь Албин, присутствовавший на втором чтении стратегического проекта. Однако на конечный результат позиция вице-губернатора не повлияла.
В итоге, как отмечает Regnum, принятые поправки в генплан оставили лазейки застройщикам. В итоге будут строить дорогу, на пути которой окажется дом-памятник на набережной Обводного канала. Отступать от трассировки депутаты отказались. Не решились они закрепить в главном градостроительном документе и охранную зону Пулковской обсерватории и уберечь Юнтоловский заказник от прохождения по нему новой магистрали.
Попытки сохранить парк 300-летия исключительно в статусе рекреационной зоны также не увенчались успехом. Шансы сохранить привычные очертания есть у Удельного парка, хотя изменения в генплане коснуться и его. Через парк должна пройти новая дорога — дублер проспекта Энгельса.
Изменения трассировки магистрали вице-губернатор Албин назвал нецелесообразными, однако подчеркнул, что магистраль можно проложить в тоннеле. Таким образом технически целостность зеленого оазиса сохранится.
Впрочем, рекордсменом по количеству депутатских попыток изменить содержание генплана стал Восточного скоростного диаметра. Он вошел в проект в изначально предложенном виде под заверения вице-губернатора обсуждать возможные корректировки трассы с учетом мнения жителей.
Самой же яркой и, как говорят в кулуарах, абсурдной поправкой стала очередная инициатива единоросса дать возможность строить в парке Малиновка. Большинством голосов этот парк депутаты решили перевести в зону деловой застройки.
С отдельными предложениями согласился Игорь Албин, присутствовавший на втором чтении стратегического проекта. Однако на конечный результат позиция вице-губернатора не повлияла.
В итоге, как отмечает Regnum, принятые поправки в генплан оставили лазейки застройщикам. В итоге будут строить дорогу, на пути которой окажется дом-памятник на набережной Обводного канала. Отступать от трассировки депутаты отказались. Не решились они закрепить в главном градостроительном документе и охранную зону Пулковской обсерватории и уберечь Юнтоловский заказник от прохождения по нему новой магистрали.
Попытки сохранить парк 300-летия исключительно в статусе рекреационной зоны также не увенчались успехом. Шансы сохранить привычные очертания есть у Удельного парка, хотя изменения в генплане коснуться и его. Через парк должна пройти новая дорога — дублер проспекта Энгельса.
Изменения трассировки магистрали вице-губернатор Албин назвал нецелесообразными, однако подчеркнул, что магистраль можно проложить в тоннеле. Таким образом технически целостность зеленого оазиса сохранится.
Впрочем, рекордсменом по количеству депутатских попыток изменить содержание генплана стал Восточного скоростного диаметра. Он вошел в проект в изначально предложенном виде под заверения вице-губернатора обсуждать возможные корректировки трассы с учетом мнения жителей.
Самой же яркой и, как говорят в кулуарах, абсурдной поправкой стала очередная инициатива единоросса дать возможность строить в парке Малиновка. Большинством голосов этот парк депутаты решили перевести в зону деловой застройки.
Комментарии