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  • 07.06, 19:13

    «Это мой конференц-колл»: Песков осадил перебившую его журналистку CNN

    3 комментария

    «Это мой конференц-колл»: Песков осадил перебившую его журналистку CNN

    «Это мой <nobr>конференц-колл»</nobr>: Песков осадил перебившую его журналистку CNN

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поставил на место американскую журналистку, которая перебила его во время ежедневного общения с прессой.

    Журналистка телеканала CNN спросила у Пескова о причастности российских хакеров ко взлому новостного агентства в Катаре. Однако, когда Песков начал отвечать на этот вопрос, журналистка перебила его и поинтересовалась, как он относится к высказываниям о контроле над Интернетом.

    Песков в ответ пошутил: «Джил, это мой конференц-колл, а не ваш», — и продолжил отвечать на заданный первым вопрос.

    Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля опроверг сообщения телеканала CNN о взломе российскими хакерами новостного агентства в Катаре, которое якобы привело к политическому скандалу в регионе. Заявления телеканала о «русских хакерах» Песков назвал «очередным фейком» и добавил, что Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не поднимали тему хакеров во время телефонного разговора, который состоялся накануне.

    Напомним, скандал разгорелся после появления на сайте агентства QNA заявления эмира Катара о необходимости наладить отношения с Ираном. После этого Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали с Катаром дипломатические отношения. Власти Катара в свою очередь сообщили, что сайт агентства был взломан.



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