«Это мой конференц-колл»: Песков осадил перебившую его журналистку CNN

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поставил на место американскую журналистку, которая перебила его во время ежедневного общения с прессой.
Журналистка телеканала CNN спросила у Пескова о причастности российских хакеров ко взлому новостного агентства в Катаре. Однако, когда Песков начал отвечать на этот вопрос, журналистка перебила его и поинтересовалась, как он относится к высказываниям о контроле над Интернетом.
Песков в ответ пошутил: «Джил, это мой конференц-колл, а не ваш», — и продолжил отвечать на заданный первым вопрос.
опроверг сообщения телеканала CNN о взломе российскими хакерами новостного агентства в Катаре, которое якобы привело к политическому скандалу в регионе. Заявления телеканала о «русских хакерах» Песков назвал «очередным фейком» и добавил, что Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не поднимали тему хакеров во время телефонного разговора, который состоялся накануне.
Напомним, скандал разгорелся после появления на сайте агентства QNA заявления эмира Катара о необходимости наладить отношения с Ираном. После этого Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали с Катаром дипломатические отношения. Власти Катара в свою очередь сообщили, что сайт агентства был взломан.
Песков в ответ пошутил: «Джил, это мой конференц-колл, а не ваш», — и продолжил отвечать на заданный первым вопрос.
опроверг сообщения телеканала CNN о взломе российскими хакерами новостного агентства в Катаре, которое якобы привело к политическому скандалу в регионе. Заявления телеканала о «русских хакерах» Песков назвал «очередным фейком» и добавил, что Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани не поднимали тему хакеров во время телефонного разговора, который состоялся накануне.
Напомним, скандал разгорелся после появления на сайте агентства QNA заявления эмира Катара о необходимости наладить отношения с Ираном. После этого Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали с Катаром дипломатические отношения. Власти Катара в свою очередь сообщили, что сайт агентства был взломан.
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