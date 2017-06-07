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  • 07.06, 19:13
    В СМИ появились версии гибели петербургского балетмейстера в кресле стоматолога. Мариинский театр, Санкт-Петербург, балет, медицина, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В СМИ появились версии гибели петербургского балетмейстера в кресле стоматолога

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    В СМИ появились версии гибели петербургского балетмейстера в кресле стоматолога

    В СМИ появились версии гибели петербургского балетмейстера в кресле стоматолога

      В обстоятельствах смерти педагога-репетитора Мариинского театра Сергея Вихарева разбирается Следственный комитет. Существует несколько версий случившегося.

      По предварительной информации, остановку дыхания и сердца доктора зафиксировали у балетмейстера Вихарева после введения снотворного препарата. Однако следователи эти данные пока не подтверждают, ссылаясь на отсутствие результатов судебно-медицинской экспертизы.

      Тем временем в интернет-газете «Фонтанка.ру» уже появилась информация, что во время визита в клинику Вихареву ввели «Пропофол». И это не первый летальный случай при использовании сильнодействующего седативного препарата. Например, именно он стал причиной смерти Майкла Джексона.

      Сергей Вихарев — выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой — является лауреатом международных конкурсов, а также театральной премии «Золотая маска». Он работал в России и за рубежом. Петербургским зрителям запомнился по реконструкции балетов «Спящая красавица», «Петрушка» и «Баядерка».

      Прощание состоится 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра. Сергея Вихарева похоронят на Серафимовском кладбище.

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