В СМИ появились версии гибели петербургского балетмейстера в кресле стоматолога

В обстоятельствах смерти
педагога-репетитора Мариинского театра Сергея Вихарева разбирается Следственный комитет. Существует несколько версий случившегося.
По предварительной информации, остановку дыхания и сердца доктора зафиксировали у балетмейстера Вихарева после введения снотворного препарата. Однако следователи эти данные пока не подтверждают, ссылаясь на отсутствие результатов судебно-медицинской экспертизы.
Тем временем в интернет-газете «Фонтанка.ру» уже появилась информация, что во время визита в клинику Вихареву ввели «Пропофол». И это не первый летальный случай при использовании сильнодействующего седативного препарата. Например, именно он стал причиной смерти Майкла Джексона.
Сергей Вихарев — выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой — является лауреатом международных конкурсов, а также театральной премии «Золотая маска». Он работал в России и за рубежом. Петербургским зрителям запомнился по реконструкции балетов «Спящая красавица», «Петрушка» и «Баядерка».
Прощание состоится 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра. Сергея Вихарева похоронят на Серафимовском кладбище.
Тем временем в интернет-газете «Фонтанка.ру» уже появилась информация, что во время визита в клинику Вихареву ввели «Пропофол». И это не первый летальный случай при использовании сильнодействующего седативного препарата. Например, именно он стал причиной смерти Майкла Джексона.
Сергей Вихарев — выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой — является лауреатом международных конкурсов, а также театральной премии «Золотая маска». Он работал в России и за рубежом. Петербургским зрителям запомнился по реконструкции балетов «Спящая красавица», «Петрушка» и «Баядерка».
Прощание состоится 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра. Сергея Вихарева похоронят на Серафимовском кладбище.
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