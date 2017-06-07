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  • 07.06, 19:13
    В США павлин устроил налет на ликеро-водочный магазин. алкоголь, птицы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В США павлин устроил налет на ликеро-водочный магазин

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    В США павлин устроил налет на ликеро-водочный магазин

    В США павлин устроил налет на <nobr>ликеро-водочный</nobr> магазин

      В Калифорнии дерзкому нападению подвергся ликеро-водочный магазин. Владельцу пришлось экстренно вызывать сотрудников специальной службы по контролю за животными!

      Налетчиком оказался павлин. А его главной целью стали полки с элитным алкоголем. Птица незаметно пробралась в помещение и уселась на бутылках. Поймать ее с первого раза не удалось.

      Рэни Ганем, менеджер магазина: «Он оказался большим любителем дорогого алкоголя. Вот только не заплатил ни цента за разбитые бутылки! Так и ушел безнаказанным!»

      Птичья любовь к спиртному обошлась магазину в 500 долларов. Общими усилиями погромщика все-таки удалось задержать и обезвредить. Позже его выпустили в местном ботаническом саду без предъявления обвинений.

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