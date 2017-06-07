В США павлин устроил налет на ликеро-водочный магазин

В Калифорнии дерзкому нападению подвергся
ликеро-водочный магазин. Владельцу пришлось экстренно вызывать сотрудников специальной службы по контролю за животными!
Налетчиком оказался павлин. А его главной целью стали полки с элитным алкоголем. Птица незаметно пробралась в помещение и уселась на бутылках. Поймать ее с первого раза не удалось.
Рэни Ганем, менеджер магазина: «Он оказался большим любителем дорогого алкоголя. Вот только не заплатил ни цента за разбитые бутылки! Так и ушел безнаказанным!»
Птичья любовь к спиртному обошлась магазину в 500 долларов. Общими усилиями погромщика все-таки удалось задержать и обезвредить. Позже его выпустили в местном ботаническом саду без предъявления обвинений.
Рэни Ганем, менеджер магазина: «Он оказался большим любителем дорогого алкоголя. Вот только не заплатил ни цента за разбитые бутылки! Так и ушел безнаказанным!»
Птичья любовь к спиртному обошлась магазину в 500 долларов. Общими усилиями погромщика все-таки удалось задержать и обезвредить. Позже его выпустили в местном ботаническом саду без предъявления обвинений.
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