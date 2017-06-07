«Это как в булочную сходить»: россиянам предлагают эвтаназия-туры в Швейцарию

В России с новой силой разгорелись споры об эвтаназии. Эта процедура у нас в стране по-прежнему под запретом, однако в Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака «Эвтаназия-тур» . Предполагается, что турфирма будет продавать поездки в Швейцарию, где добровольный уход из жизни давно легализован, причем по принципу «все включено».

Слоганом фирмы вполне могла бы стать фраза «Увидеть Цюрих и умереть». Предлагаемый тур в Швейцарию отличается главным образом тем, что продается он без обратного билета. За 5000 евро (это примерно 300 тысяч рублей) предприниматель Анатолий Аронов предлагает, как бы кощунственно это ни звучало, сократить расходы семьи, в которой болен один из родственников.



Анатолий так и рекламирует пакеты: ухаживать годами за больным куда дороже, чем оплатить один раз такое путешествие. Его клиента Бориса мотивирует, правда, совсем другое: желание исполнить последнюю волю бабушки.



Борис, родственник онкобольной: «У меня есть бабушка, у нее рак груди. Таблетки не помогают. Она просила об оказании некой сомнительной услуги, на мой взгляд. Но это взвешенное решение. Мы пытались отговорить. Я сначала подумал, что это шутка. Но потом действительно понял, что человек занимается таким странным видом деятельности».



Подход в компании индивидуальный. И только одно общее для всех вместо прощального ужина — доза смертельного препарата.



Анатолий Аронов, предприниматель: «Наша задача — придумывать так, чтобы была русская атмосфера. Чтобы человек умирал не в больнице швейцарской, а в квартире русской. То есть картинка должна быть красивая. Это как в булочную сходить. Они говорят: я хочу у вас булочку купить. А я беру вас за руку, и показываю, где эта булочная. Все…»



Несмотря на то, что у компании еще нет сайта, только за последнюю неделю к ним обратились 4 человека. Рекламировать свои услуги тут не боятся, ведь запрещена по закону в нашей стране только сама эвтаназия, а не эвтаназийные туры. А вот насколько такое продвижение в рамках закона., тут у юристов ответ один: доказать, что компания пособничала в убийстве, да еще и за пределами нашей страны, практически невозможно. Подробности — в репортаже Светланы Андреевой.